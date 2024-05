Nagyságrendileg 270 millió forintot fordítottak Borsodnádasdon a Mesekert Bölcsőde felépítésére. A borsodi településen mostantól minden igényt kielégítő, 26 gyermek elhelyezésére alkalmas intézmény kezdte meg a működését. A kihasználtság már most 80 százalékos, ezért a városban bíznak benne, hogy a bölcsőde hosszú éveken keresztül a munkába járó családokat segítheti majd. A foglalkoztatás szempontjából az alap hat fős állományt az önkormányzat további három munkavállalóval ki tudta egészíteni, így a személyi állomány is biztosított a működés kapcsán.

Biztonság a kicsiknek

– A jövő nemzedékéről beszélünk, és minden család azt szereti, ha gyermekei biztonságban vannak – fogalmazott az avató ünnepségen Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke. – Amikor látjuk, hogy jó helyen vannak a gyermekeink, akkor mi is nyugodtan megyünk el dolgozni. Ehhez viszont kell egy intézmény, az óvodapedagógusok, a gondozónők, akik ugyanolyan fontos szerepet töltenek be a kicsik életében, mint a család. A gyermek ugyanis az óvodában és a bölcsődében éli le a nap jelentős részét, Az pedig, hogy miként szocializálódik és mit tanul a gondozóknak és a nevelőknek köszönhető.

Újra építkezik a város

Borsodnádasdon az elmúlt években nem csak csupán a most átadott bölcsőde épült meg, hiszen számos területfejlesztési projekt valósult meg. Összességében több mint másfél milliárd forint támogatási összeg realizálódott a városban. Ebből többek között az óvodát bővítették, piacot és sportolásra alkalmas területet alakítottak ki, és fejlesztették a zöldfelületeket is. A helyi identitás erősítése is ebből a keretből valósult meg, közösségi rendezvényeket tartottak, és most a bölcsőde is ebből a forrásból épült.