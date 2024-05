Az előadás előtt a kórház könyvtára már megtelt érdeklődőkkel. A különböző korú hölgyek és urak a Liga rendezvényein ismerkedtek meg egymással, hiszen a Betegakadémia előadásait a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház a Magyar Rákellenes Liga Miskolci Segítő Szolgálatával együttműködésben újító kezdeményezésként már régóta szervezi. Igazából olyan, mintha egy klubba érkeztünk volna, örömmel üdvözlik egymást a résztvevők és beszélgetnek az aktuális előadó érkezéséig. Mindannyian elmondják, hogy nagyon szeretik a programokat, barátokat találnak, meg tudják beszélni a problémáikat. A legtöbbet abban segítenek ezek az előadások, hogy tudják, milyen panasszal merre induljanak el. Kiemelik még, hogy ritkán van idő olyan kérdéseket feltenni a szakorvosoknak, amelyekre itt lehetőséget kapnak.

Hiteles, naprakész információkhoz jutnak

Pongráczné Klára minden előadáson részt vett, mióta létezik a Betegakadémia. „Érintett is vagyok, 2009-ben műtöttek, és nagyon hasznosak számomra az itt elhangzó információk. Mindenféle szakterületről hívnak orvost, Takács professzor úr már tartott nekünk előadást, nagyon vártuk az újabbat” - mondta el, hozzátéve, hogy nemcsak a Betegakadémiára, hanem a Magyar Rákellenes Liga Miskolci Alapszervezetének eseményeihez is csatlakozik, ha teheti. Az érdeklődőket nagy mosollyal fogadja Virág Judit, a Magyar Rákellenes Liga Miskolci Segítő Szolgálatának vezetője. Lapunk kérdésére elmondta, hogy másfél évvel ezelőtt indult a Betegakadémia sorozat. A kórháznak mindig egy-egy részlegét mutatják be, a teljes betegutat a bejelentkezéstől a kezelésekig. Kiemelte, hogy a rendezvény célja a pontos, hiteles, naprakész információhoz juttatás, a rendelkezésre álló szolgáltatások, ellátások megismertetése. Különleges része az előadás-sorozatnak, hogy a végén lehetőség van kérdéseket feltenni az orvosoknak.

Új alapokra helyezi a kórház és a beteg kapcsolatát

Balázs Mária, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház szóvivője örömét fejezte ki, hogy ennyire szeretik ezt az előadás-sorozatot és hozzátette, a kórház számára kiemelten fontos, hogy nyissanak az ellátásokat igénybe vevők felé, a hozzátartozók felé. Felidézte, hogy az egynapos sebészeti eljárásokkal kapcsolatos előadás után kapott pozitív visszajelzést a kórház, hogy a megfelelő utat bejárva valóban gördülékeny volt az ügyintézés. Az itt megszerzett tudás új alapokra helyezheti a kórház és a beteg kapcsolatát.

Korszerű ellátások Miskolcon

Az előadás során prof. dr. Takács István, a Semmelweis tagkórház Belgyógyászat – Lymphoma Terápiás Osztály osztályvezető főorvosa ismertette, milyen korszerű betegellátás folyik az osztályukon. Közérthetően beszélt a vérképzőszervi daganattípusokról, azok kezelési lehetőségeiről. Hangsúlyozta a szűrések fontosságát, hiszen minél hamarabb kezelnek valakit, annál nagyobb az esély a gyógyulásra. Kiemelte, hogy a személyre szabott orvoslás a jövő és ezen az úton halad az orvostudomány. Ismertette, hogy minden modern kezelési lehetőség elérhető a megfelelő állapotú betegek számára állami támogatással, beleértve az akár külföldi kezelési lehetőségeket, kísérleti gyógyszerterápiákat is. A hematológiai daganatokkal kapcsolatban elmondta, hogy az elmúlt évtizedben hatalmas fejlődés történt a kezelési lehetőségekben, a korszerű terápiáknak köszönhetően a korábbi egy-két éves túlélés akár 12 év is lehet, minőségi élettel, betegségtudat nélkül. „A jövő a klasszikus kemoterápia helyett a modern immunterápia, amellyel csökkenthetjük a szövődményeket és növelhetjük a túlélést”– húzta alá.

Egyre több a fiatal daganatos beteg

A Betegakadémia legizgalmasabb része az volt, amikor a hallgatóság kérdezhetett az előadótól. Károlyt – aki a feleségével rendszeres résztvevője a Liga rendezvényeinek – 16 éve műtötték gégerákkal. Érdekelte, ha létezett volna immunterápia, amikor őt diagnosztizálták, akkor megmenthették volna-e a hangját. Továbbá kérdéseket kapott a betegség tüneteivel, az esetleges megelőzéssel kapcsolatban, vagy arról, hogy merre induljon el valaki, ha a leírt tüneteket észleli magán. Az osztályvezető főorvos minden kérdésre válaszolt, magyarázattal, példákkal alátámasztva válaszait. Többen kíváncsiak voltak arra is, érvényes-e a vérképzőszervi daganatokra is, hogy egyre több a fiatal daganatos beteg. Az osztályvezető főorvos az igenlő válasza után kifejtette ennek okait is. Elmondta, hogy a genetika nagy szerepet tölt be a későbbi betegségek kialakulásában, az öröklődő hajlam mellett az urbanizált életmód káros környezeti hatásai és a késői szülés is hatással vannak a génállományra.