A lihegés egyik oka a hőleadás. Ám van, amikor már nem normális a jelenség, és a következmények is súlyosak. Azt már tudjuk, hogy kedvencünk velünk ellentétben nem izzadással ad le hőt (bár a közhiedelemmel ellentétben izzad is, csak másként, és nem mindenhol) – írja az enkutyam.hu.

Egészségügyi gond

Amikor a kutya liheg, azzal önmagát hűti. Nagyon fontos funkció ez, hiszen a megemelkedett hőmérséklet könnyen hőgutához vezethet. Ám a lihegés hátterében állhatnak egészségügyi problémák is, méghozzá komolyak. Főleg akkor kezdjünk el gyanakodni, ha kedvencünk nemcsak egy kiadós séta vagy játék után kezd lihegni, hanem nyugalmi időszakban is. Mondhatni, állandó jellemzője lesz.

Az is legyen gyanús, ha nagyon hangosan liheg. Ha gyakran liheg a kutya, annak egyik mögöttes oka lehet valamilyen szívbetegség. A hormonális eredetű Cushing-szindrómát a mellékvese túlműködése okozza, amely túl sok kortikoszteroidot termel. Ennek következtében jelentős mennyiségű zsír halmozódik fel a has tájékán, jellegzetes körte formát eredményezve. Emellett fokozott szőrhullás, megnövekedett étvágy, magas vérnyomás, valamint a szóban forgó lihegés figyelmeztetnek. Általában gyógyszerrel jól kezelhető.

Gond a súlyfelesleg

A súlyfelesleg önmagában is eredményezheti azt, hogy az eb fáradékonyabb, kevésbé terhelhető, és bizony hamar kifullad akár séta, akár játék közben. Emellett a pluszkilók számos egészségügyi probléma kockázatát növelik, köztük a cukorbetegségét, a szívproblémákat, de a daganatok kialakulása is gyakoribb elhízott kutyák körében. A mi felelősségünk, hogy kordában tartsuk a kedvenc súlyát, amiben kérhetjük az állatorvos segítségét is. Minden, a tüdőt, illetve a légutakat érintő megbetegedés tünetei között szerepelhet a lihegés. A légcsőben vagy a nyelőcsőben levő idegen test (játék-, csont- vagy fadarab, étel, egyebek) következtében is hevesen liheghet, öklendezhet a kutya.

Láz, vagy akár fájdalom

A lázas állapot is jellemzően lihegéssel párosul, hiszen a kutya így próbálja hűteni magát. A szorongó, stresszes kutya zaklatottsága is lihegést eredményezhet. A vérszegénységgel küzdő ebek esetében a vér az alacsony vörösvérsejtszám miatt kevesebb oxigént szállít, amitől a kutya fáradékonyabb, hamarabb kimerül. A nyár közeledtével nagyon fontos felismerni a hőguta tüneteit. Ezek lehetnek a kitágult pupillák, a szapora légzés, a lihegés, a hányás, a hasmenés, a besűrűsödött nyál, a vörös nyelv és a sápadt íny, a hirtelen fellépő gyengeség, ájulás vagy a görcsrohamok is.

A fájdalomérzet egyik általános jele is a lihegés. A kis testű fajták gyakori problémája a légcsőszűkület, amelynél a légcsövet alkotó gyűrűk fokozatosan összecsúsznak, míg végül teljesen összeomlanak, az állat fulladását okozva. A genetika és az anatómia mellett megnöveli a kialakulás kockázatát, valamint gyorsítja az állapotromlást az előbb említett túlsúly. A folytonos lihegés mellett az egyre gyakoribb köhécselés is intő jel.