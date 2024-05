Középpontban a kiváló tokaji borok, a helyi pincészetek és a zene lesz, koncertezik Zséda és a kubai Habana Social Club zenekar is. A nyár első hétvégéjén tartandó boros fesztivál legtöbb eseménye továbbra is díjtalan, csupán néhány programra kell külön belépőjegyet váltani, ezekről érdemes előre tájékozódni.

A megszokott Kossuth téri helyszín munkaterület – a városközpont fejlesztése miatt –, így a központi színpad a József Attila utcán lesz. Itt tartják a Polgármesterek borának átadó ünnepségét is. Ami a zenét illeti, mások mellett koncertezik a Kelet Brass Band, a Fókusz zenekar, a Mentha project, a Star Deluxe együttes és a Melounge is.

A főtér utcáin – a Bethlen Gábor út azon szakaszán, amely nem munkaterület – az érdeklődőket „gasztrosétány” várja árusokkal, kézművesekkel, és természetesen a kiváló borokkal. A Tourinform Tokaj faházában vásárolható fesztiválpohár.

Kiváló borászatok

A kiállító borászatok között megtalálható például az Angyal Borászat, a Frikker Pince, a Grand Tokaj, a Gróf Degenfeld Szőlőbirtok és Kastélyszálló, a Kései Pincze, a Royal Tokaji, a TIBOR Családi Szőlőbirtok, a Szerelmi Pince és további termelők.

A Tokaji Bornapokhoz idén is számos partner csatlakozott az összefogás jegyében. A Tokaji Borászok Asztaltársasága ismét képviselteti magát. A borkóstolók és a vezetett pincelátogatások mellett a legtöbb helyszínen különleges gasztronómiai élvezetekben is részesülhetnek a fesztiválozók. Így például a Benkő Borházban, a Paulay Borházban, a Tokaj-Hétszőlő Rákóczi Pincében, a Hímesudvarban, a Tokaji Kávépörkölő Manufaktúrában.

Páratlan zenei csemegék

A felsoroltakon kívül más alternatív helyszíneken is zajlanak programok. A Tokaj Fesztiválkatlanban június 1-jén (szombaton) 19 órától Zséda koncert lesz. Az pedig igazi szenzációnak számít, hogy a zárónapon (vasárnap 19 órától) fellép a Habana Social Club kubai zenekar a Paulay Ede Színházban. A Habana Social Club zenekar a kubai mulatók forró, szivarfüstös éjszakáinak sztárja, a kubai nép elsőszámú kedvence. A csapat az idei, 2024-es világkörüli turnéján kiegészül a világhírű Tropicana Club szólótáncosaival is. Így egy különleges műsorral várják mindazokat Tokajban, akik igazi karibi élményre vágynak. A koncert minden korosztály számára páratlan zenei csemegének ígérkezik, az autentikus díszlet, a híres Tropicana Club táncművészei, a színes jelmezek, a havannai hétköznapok hangulatát felidéző vetítés is felejthetetlenné varázsolják az estét.

Programok egész sora

A három nap alatt tehát az egész városban lesznek kisebb és nagyobb változatos programok, amelyek a városnéző sétavonattal könnyen elérhetők a közönség számára. Parkolni a belvároshoz közeli, Paulay Ede Színház melletti új parkolóban érdemes.