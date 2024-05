A fejlesztési folyamat jegyében sikerült fejleszteni most a Bor utcát, illetve a Tarcali Művelődési Házat is.

Könyves Kálmán meglátta a csodát Tarcalban és a térségben

Dr. Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese utoljára 13 éve állt a Művelődési Ház színpadán, és szerinte fantasztikus lett az épület felújítása:

„Már Könyves Kálmán is tudta, mennyire értékes és jó hely Tarcal. Uralkodása alatt a tarcali birtokán szervezett zsinatot, ahol elfogadta a futártörvényt. Majd Könyves Kálmán idejében országgyűlést is tartottak Tarcalon”. A miniszterhelyettes kiemelte: Könyves Kálmán meglátta a település értékeit, és ezt Tarcal mai lakói is átélik. A jelenlegi beruházás által a főutca összes épülete megújult.

Dr. Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese. Fotó: Vajda János

A bor szerelmesei Tarcalra jöjjenek

Hangulatosabb lett a Prefektusházból átalakított apartmanház, és most a fejlesztési terv részeként megújult a Művelődési Ház épülete is. A világon mindenütt ismerik és elismerik a csúcsminőséget képviselő tokaji borokat, de dr. Koncz Zsófia szerint a térség hosszú távú célja az kell legyen, hogy a tokaji bor szerelmesei a világ minden részéről Tarcalba jöjjenek, és eltöltsenek néhány vendégéjszakát a helyi hotelekben és Tarcal elegáns apartmanjaiban. A magyar kormány döntése nyomán a Bor utca 1 milliárd forintból újult meg 3 kilométernyi szakaszon, számos új parkolóhelyet kialakítva.