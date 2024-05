Megkezdődik Putnok a térség legnagyobb szakmai kiállítása és vására, amely most már hosszú évtizedes múltra tekint vissza. Az idei Gömör Expo ezúttal két napon keresztül várja a látogatókat. A helyszín is a szokásos, a putnoki sportcsarnok és környéke biztosítja a helyet a kiállítóknak, valamint a fellépőknek. A program rendkívül változatos, így valamennyi korosztály megtalálhatja a kedvére valót.

Fennmaradt, fejlődött

– Büszkék vagyunk arra, hogy sok más hasonló rendezvénnyel ellentétben a Gömör Expo továbbra is fennmaradt, a térség legnagyobb gazdasági fesztiváljává nőtte ki magát - fogalmazott Tamás Barnabás, Putnok polgármestere. - A Covid idején nekünk is voltak nehézségeink, de szerencsére ez már a múlté. Nehéz feladat volt a korábbi szintre visszahozni magunkat, hiszen a gazdaság is akadozott, és az emberek is nehezen mozdultak ki a közösségbe. Most viszont már egész más a helyzet, elég csak ránézni a mostani gazdag programkínálatra.

Jönnek a borlovagok

A Gömör Expót pénteken délelőtt tíz órakor nyitják meg, majd a vásár bejárása után helyi fellépők foglalják el a szabadtéri színpadot. A délutáni órákban fellép a Crazy Little Queen, valamint Kökény Attila és Rakonczai Viktor is. A Római Katolikus Templomban megtartják az Európai Borlovagrend Gömöri Régiójának avató ünnepségét is.

Sztárvendég az R-GO

Szombaton a vásárnyitást követően Gömöri Gasztronómiai Napot tartanak, a főzőverseny során különböző vad - hal és helyi ételeket készítenek el a csapatok. Lesz mobil állatsimogató valamint egzotikus mobil állatkert is szórakoztatja a családokat. A szabadtéri programok közül kiemelkedik a vadászkutya - és a solymászbemutató, de lesznek kézműves foglalkozások és népi játszóház is. Emellett számos kísérő program is színesíti a Gömör Expót. A fellépők pedig ezen a napon is egymás után érkeznek Putnokra, este hét órától a sztárvendég Szikora Róbert és a R-GO lesz. A kétnapos vásárra a belépés ingyenes.