A projekt fő célja, hogy Szikszó városának elhanyagolt részeit modernizálják és a lakosság számára vonzóbbá tegyék. Sváb Antal, Szikszó polgármestere a pályázat nyitórendezvényén ismertette a beruházás fő céljait. Két új lakás épül, melyek közösségi és szolgáltató térként is funkcionálnak majd. Ezek az épületek terveik szerint teret biztosítanak majd tartalmas elfoglaltságoknak, szükség esetén segítségnyújtásnak és szakemberekkel történő konzultáció lehetőségének.

A célok között szerepel továbbá a tereprendezés, parkolók és utak építése is. Az illegális hulladéklerakás jelentős problémát okoz a szegregátumban, így hulladéklerakó kialakítása is tervben van. A program részeként a város már meglévő kamerarendszerét is bővítik. A polgármester röviden ismertette a folyamatban levő projekteket, kiemelve a bölcsőde építését, ami a tervek szerint szeptemberben nyitja kapuit és már most beteltek a férőhelyek.

Szikszó kevésbé rendezett részére irányítják a jövőben a figyelmet - számolt be a projektnyitón Bánné dr. Gál Boglárka és Sváb Antal.

Fotó: Vajda János

Szikszó maximálisan kihasználja pályázati lehetőségeit

Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közgyűlés elnöke köszöntő beszédében kiemelte, hogy Szikszó a vármegye dinamikusan fejlődő települései közé tartozik.

Az autópálya építése, a vármegye legnagyobb vállalkozásának jelenléte, és az elmúlt években megvalósult számos beruházás mind növelték a város versenyképességét.

Az előző – 2014 és 2020 közötti – fejlesztési időszakban Szikszó másfél milliárd forint támogatást használt fel. A jelenlegi fejlesztési időszakban is maximálisan kihasználja a város a lehetőségeit: bővül az uszoda, épül a bölcsőde, egyedülálló e-sport klub létesül, és most a város kevésbé szép része is felzárkózhat.

Szikszó vonzza a családokat és stabil hátteret nyújt

A közgyűlés elnöke hangsúlyozta, hogy a családbarát és gazdaságot erősítő fejlesztések egymást erősítve támogatják azt a célt, hogy Szikszó egy olyan hely legyen, ahol a családok jól érzik magukat, és gazdaságilag is megfelelő hátteret biztosítson számukra.