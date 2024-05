Az idei évben a rengeteg kiegészítő eseménynek köszönhetően három napos volt a rendezvény, először biztosítottak ennyire széles körű programkínálatot, mondta el a boon.hu-nak ifj. Antal Ferenc, a szervező Szendrői Természetjáró Szakosztály részéről. Idén rekord számú nevezés érkezett. A péntek délelőtti programokon 170 iskolás vett részt.

Túrázó Csapat a szendrői Vitézlőn

Fotó: Demkó Balázs

Az esti Csáky-kastélyban rendezett Kincskeresőn, ahol középkori ruhákba is bújhattak a résztvevők, 60 fő körüli volt a létszám. A szombati napon a MÁV olyan járműveket közlekedtetett, ami megfelelő volt a kerékpárok szállítására és a megnövekedett személyforgalom kezelésére, így segítve a szervezők munkáját. 1200 körül volt a gyalogos, kenus, görkorcsolyás és futó távokon indulók száma és közel négyszázan vettek részt a Cserehát RING elnevezésű kerékpáros túrán, ami a RING sorozat része.

Olimpiai bajnok is túrázott

Megtisztelte az eseményt jelenlétével, sőt aktívan be is kapcsolódott a túrába Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, Ötpróba nagykövet is, aki a tíz kilométeres túrát teljesítette.

Kiss Gergellyel szefizni Szendrőben...

Fotó: Demkó Balázs

A vasárnapra tervezett via ferratát a szombat éjszakai esőzés következtében törölték, nem akartak csekély kockázatot sem vállalni, hogy bárki megsérüljön a csúszós bódvarákói falon. A jelentkezők kárpótlásként egy túrán vehettek részt és sokan éltek is ennek a lehetőségével, közel ötvenen pedig Edelénybe mentek az ötpróba programra, mondta el a szervező.