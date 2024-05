A Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképző Iskola oktatói job-shadowing-okon vettek részt Erasmus+ SPICE programjuk keretében. Az intézmény sikeresen teljesítette a legújabb, a szakképzésben dolgozó oktatók rövid távú tanulási célú Erasmus+ mobilitását, a SPICE- Skills for Professionals In Catering across Europe elnevezésű pályázatot, mely az Európai Unió támogatással valósult meg.

Közös munka

Fotó: olvasó

„Az ERASMUS+ mobilitásokon való részvétel számtalan lehetőséget hordoz magában mind az oktatók, mind a diákok számára. Hozzájárul a nemzetközi környezetben való fejlődéshez, a nemzetköziesítéshez, az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztéséhez, a jó gyakorlatok cseréjéhez, ami folyamatos megújulás igényét, az innovációt generál” – mondta Szabóné Trum Tünde, az intézmény igazgatója. Rámutatott: a mobilitások során olyam módszerek elsajátítására van lehetőségünk, amelyek bővítik az oktatók látókörét, ami a szakmai képzés minőségének javulását, a munkaerőpiac igénye szerinti szakmai képzést eredményezi.

Javuló mutatók

„Az ERASMUS + programok egyértelműen támogatják, lehetővé teszik a diákok és az oktatók számára a leghatékonyabb munka alapú tanulást, hiszen a külföldi szakmai gyakorlaton munka egységeket sajátítanak el az érintettek” – hangsúlyozta. Az intézményvezető a mobilitás előnyeit is részletezte. „Ennek során elsajátított oktatási- és munkamódszerekkel vonzóbbá kívánjuk tenni a pályaválasztás előtt álló diákok számára a szakképzést és az iskolánkban oktatott ágazatot, tovább javítva ezzel beiskolázási mutatóinkat. A Szentpáliban megvalósított ERASMUS+ szakmai programok lehetőséget, sokszínűséget és sikert jelentenek, minden résztvevő számára!” – részlete Szabóné Trum Tünde.

Folyamatos fejlődés

Az eddigiekben sikeresen és hatékonyan megvalósított mobilitásaink lehetővé tették, hogy partnerintézményeknél betekintést nyerjenek az eredményes szakmai- és módszertani munkába. Ezek a tapasztalatok eredményezték azt a döntést, hogy SPICE pályázat keretein belül külföldi szakértők meghívásával, valamint külföldi job-shadowing-okkal fejlesztik az iskola oktatói ezen kompetenciáit. Három szakmai mobilitást valósítottak meg a külföldi partnereik bevonásával. Elsőként ír és német szakértőket hívtak meg Miskolcra, majd az iskola oktatói utaztak rövid távú job-shadowing-okra Németországba, illetve Írországba a Szentpáli partnerintézményeikhez.

Szoros külföldi együttműködés

Az iskola munkatársai módszertani tárházát szerteágazó módon bővítették az Erasmus+ programuk során. Először egy három ország közti partnertalálkozót szerveztek, hat német és két ír szakértő meghívásával. A külföldi szakemberek hat napos itt tartózkodása alatt módszertani bemutatókkal, szemléltető anyagokkal, fókusz csoportokban való feladatelvégzéssel közösen fejlesztették az oktatási módszereiket, ahol a lemorzsolódás és a korai iskola elhagyás megakadályozása érdekében a motiváló- és teljesítménynövelő, valamint az egyéni és önálló tanulás módszerének elsajátítása kapta a legnagyobb szerepet.

Új kapukat nyitott meg

Ezt követően tizenkét iskolai dolgozó utazott mindkét célországban, ahol lehetőség nyílt elméleti és gyakorlati órák-, valamint duális partnerek meglátogatására, projektzáró tematikus rendezvényeken, főzőkurzusokon, job-shadowingokon, valamint sörgyár- és whiskey gyár látogatáson való részvételre. A munka programokat kulturális kirándulások egészítették ki. Külföldi szakértők a Szentpáliba tartott előadásai, valamint az oktatók mobilitásai segítségével volt alkalom összehasonlítani a szakképzésben résztvevők szerepét a munkaerőmegtartás terén, továbbá átvették az általuk alkalmazott módszertani know-how-t. A három ország tudásmegosztása új kapukat nyitott meg a nemzetközi együttműködésük terén. Mindhárom szakképző intézmény aktívan részt vett és részt vesz a tapasztalatcserében, és ezen európai együttműködés segítségével a szakképzésben alkalmazott legmodernebb módszertani kultúrát sajátíthatták el.

Csökkentik a lemorzsolódást

A továbbképzéseken tanult módszereket beépítették a szakmai programunkba, mint például: az oktató kabinet, és az ÁKK belső tereit olyan angol és német nyelvű információs táblákkal látták el, melyek segítik a tanulók szakmai szókincsének fejlesztését, ez a módszer motiválóan hat a tanulókra és hatékonyabbá teszi az intézményben a szakmai idegen nyelv oktatását.A nemzetközi tapasztalatcserék nagymértékben hozzájárulnak a karrierépítés lehetőségéhez mind az oktatók, mind a tanulók esetében. Az Szentpáliba folyó szakmai oktatás fejlesztésével, a tanulói létszám növelésével, valamint a gyakorlati és az elméleti oktatás színvonalának növelésével csökkenteni fogják a lemorzsolódás mértékét.