Moszkvától délnyugatra, de csak egy kicsit. Ezzel a címmel nyílt meg Sárospatakon A Művelődés Háza és Könyvtára felső szintjén a miskolci Á. Tóth József fotókiállítása. A többségében fekete-fehér humanista portréfotók különleges időutazásra hívják a látogatókat. A miskolci Á. Tóth József egyáltalán nem ismeretlen a sárospataki közönség előtt, hiszen évtizedek óta járja az országot, világot, gyakran fordul meg Zemplénben is. Fotózott a Zempléni Fesztiválon, volt több fotókiállítása a városban és a térségben, legutóbb kínai fotósok társaságában mutatta be képeit.

Most kiállított képeit a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem fotózásban szintén jártas és képzett rektorhelyettese ajánlotta a látogatók figyelmébe. Dr. Nagy Károly Zsolt szerint érdemes elmerülni a képekben. Hozzátette: Á. Tóth József humanista képeket készít, ami azt jelenti, nem a ma megszokott és népszerű pillanatképeket csípi el az utcán vagy a közterületeken, hanem kapcsolatot teremt a fotó alanyával. Ez manapság ritka műfaj, csak kevesen művelik. A kiállítás külön érdekességének említette, hogy a fotókról a felirat elolvasása nélkül csak nagyon nehezen lehet megállapítani, hogy ma vagy 20 éve készültek.

Érdekes címadás

Á. Tóth József elmondta: a címadás hátterében az áll, hogy a most látható képek első kiállítására készültek, amelynek budapesti kurátora folyton siettette a fotográfiák bekeretezését. A sokadik telefonhívásra küldte üzenetként Á. Tóth József azt, hogy

ez nem Budapest, hanem Miskolc, Moszkvától délnyugatra, de csak egy kicsit, itt nem egy nap bekeretezni a képeket, hanem egy hét.

A kiemelt mondatrész annyira megtetszett a kurátornak, hogy végül azt adta a kiállítás címének.

A fotósnak több évtizednyi rutinja van a portréfotózásban, gyakran választja témaként az ember és a kutya kapcsolatát. Kérdésünkre elmondta: a képek elkészülte előtt beszélget az alanyokkal, őszintén érdeklődik a dolgaik felől. A bizalmi kapcsolat kialakulása után kerül elő végül a fényképezőgép. Azt azonban megjegyezte: szerinte e tekintetben is változik a világ, egyre nehezebb ilyen képeket készíteni, de már több évtizedes rutinja miatt általában sikerül. A kiállítás szervezője szerint Sárospatakon is van létjogosultságuk ezeknek a fotóknak, hiszen általános érvényűek és sokféle gondolatot tudnak előhozni a látogatóból.

Jaskó Beatrix, a Sárospataki Képtár vezetője azt mondta, a fekete-fehér fotók számomra optimizmust sugároznak, hiába látszik az a nehéz sors vagy szegénység. A képanyag Á. Tóth József munkásságának körülbelül 4 évtizedét öleli fel, egyfajta összefoglaló anyag. A tárlaton látható első képek a nyolcvanas években, az utolsó 2020-ban készült.