"Azt gondolom, hogy egy újszerű kezdeményezésnek lehetünk tanúi a mai napon, hiszen hivatalosan is megnyitjuk a térség első önkormányzati sajtboltját itt, a felsőzsolcai majorságban" – mondta el Csöbör Katalin a térség országgyűlési képviselője.

Közkívánatra

"Mondhatnánk azt is, hogy közkívánatra, hiszen a Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ már a korábbi években is készített kecskesajtot ajándékozás, kóstoltatás céljából. (A major állománya jelenleg 38 kecskéből áll a szerk.) A nagy érdeklődés miatt tavaly döntött úgy az önkormányzat vezetése, hogy a sajtgyártást ipari alapokra helyezik, és megnyitják hivatalos boltjukat, jó példa ez a többi önkormányzat számára is – ismertette az országgyűlési képviselő. - Én gratulálok az ötlethez és a megvalósításhoz is Szarka Tamás polgármester úrnak."

Csöbör Katalinnak Szarka Tamás mutatta be a sajtüzemet

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

"Nagy tétje lesz a mostani választásoknak, hiszen nem csak a magyar települések, de Európa jövőjéről is döntenünk kell majd június 9-én. Látjuk, hogy Európa a tűzzel játszik, a béke és a háború határmezsgyéjén egyensúlyozunk. Azért dolgozunk, hogy a békepárti erők kerüljenek többségbe az Európai Parlamentben is" – hangsúlyozta Csöbör Katalin.