A gyerekeket különösen izgalmas programok várták: óvodások és iskolások műsora, akadálypálya, mászófal, szépségsátor és állatsimogató. A simogatás után azonnal meg is formálhatták a kedvenc állataikat lufiból. A tekerjünk áramot, tik-tok stick reflex játék és a páros bringaverseny is nagy népszerűségnek örvendett, ahol a kicsik és nagyok vidám és sportos hangulatban mérhették össze ügyességüket. A Miskolcz-Revital Táncsport Egyesület látványos műsora is lenyűgözte a közönséget.

Délután már Sipos F. Tamás koncertje hangolta a közönséget, hangosan szólt a Trabanton szállni élvezet, majd a Super Troupers – Legendák nyomában produkció idézte fel a legnagyobb slágereket.