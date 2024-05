„Quintessence kooperációs napok” címmel a felvidéki partner szervezetével, a Sermo Popula Polgári Társulással közösen várta az érdeklődőket az elmúlt hétvégén előbb egy elméleti, majd egy kulturális kooperációra az Ongai Kulturális Egyesület (OKE). A HUSK Kisprojekt Alap támogatásával egy hétvégi, háromnapos hagyományőrző, kulturális rendezvényt szerveztek partnereikkel.

„Elméleti kooperáció” keretében Takács László, OKE elnöke mutatta be a 25 éves Ongai Kulturális Egyesület tevékenységét, a pálinkamúzeumot és gyümölcsfeldolgozót, míg Lajtos Krisztián elnök tette ugyanezt a szlovákiai Nagymegyerből érkező Sermo Popula Polgári Társulással. Mészáros Magdi, a felvidéki fellépők művészeti vezetője a Megyer-, illetve a Kismegyer és Csilizke Táncegyüttes 27 évét ismertette meg az érdeklődőkkel.

Takács Lászlótól azt is megtudtuk, hogy a program idejére termelői piacot is szerveztek, melynek régóta meg van a hagyománya Ongán, ahol kulturális programok, koncertek, népzenei táncműsorok, gyerekeknek szóló kézműves foglalkozások is várták a szépszámú érdeklődőket.

A programsorozat célja volt többek közt a két ország polgárai közti eszmecserék előmozdítása, tapasztalatcsere a helyi örökségek sokoldalúságáról, szem előtt tartva a Quintessence Pálinka- és Párlatverseny szlovákiai népszerűsítését, az itteni szakmai tapasztalatok széleskörű átadását.