NOX koncert Felsőzsolcán

Családi Forgatagot tartanak június elsején, szombaton Felsőzsolcán, a Rendezvények Házában. A rendezvény a felsőzsolcai lakosok, illetve a 10 év alattiak és 65 év felettiek részére ingyenes. 15 órakot megnyitó, aztán Jack Spenót interaktív gyermekelőadás, majd Kocka Placc igazi Gamereknek, lesznek vetélkedők. 17-kor a Generátor Zenekar, 19-kor a NOX lép színpadra.

Szezonnyitó nyári buli

Hivatalosan is megnyílik a strandszezon és megnyitja idén is kapuit a Rádió M Mályi Plázs. Koncertek, halas-vadas főzőverseny is lesz. Aki már nagyon csobbanna, megteheti a tóban, aki fázósabb, a büfénél is melegedhet. Szezonnyitás: 2024. június 1-én 11:00-tól a Rádió M Mályi Plázson. Főzőverseny kezdete: 11:00 óra. Jelentkezni lehet (és szükséges) a +36 (30) 719 5441 telefonszámon vagy személyesen a könyvtárban. A rendezvény minden résztvevőnek ingyenes.

VASÁRNAP 06.02.

Decathlon Miskolc gyermeknap

Június 02-án 10:00-17:00-ig várnak mindenkit szeretettel a Decathlon Miskolc játszóterén. Húzzatok sportcipőt és töltsetek el egy sportos, vidám napot!

Pom Pom újabb meséi

Pom Pom ismét izgalmas történeteket mesél, melyekben Csukás István újabb 3 ismert karakterével találkozhatnak a kicsik. Amíg Picúrt iskolába kísérjük, megtudhatjuk, hogy miért ásít a Sárkány, hogy tud-e repülni a Madárvédő Golyókapkodó és hallhatunk Festéktüsszentő Hapci Benőről, akit véletlenül mindenki megszeretett. A program vasárnap 10.30-kor kezdődik a Miskolci Csodamalom Bábszínházban.