Potápi Árpád János szerint ha ezek nem történnek meg, a magyarság fizikai jelenléte szűnhet meg Kárpátalján. Nem tudni, hány éven keresztül folyhat még a két és fél éve tartó háború, melynek gazdasági, politikai, társadalmi és egyéb következményei erre a tájegységre napi szinten érezhetők - tette hozzá.

Hangsúlyozta, a kormány számára az a legfontosabb, hogy a választáson olyan erők győzzenek a Kárpát-medencében és Európában, amelyek békepártiak, és azon vannak, hogy a fegyveres konfliktusnak mielőbb vége legyen.

Az államtitkár kiemelte, az önkormányzati választásoknak is "óriási tétje van", és az a legfontosabb, hogy a magyar politikai erők érdekképviselete minden szinten erős maradjon. Ha az nem erős, akkor a többi intézményrendszert sem lehet erősen megtartani - jegyezte meg.

Pozitív példák

Erdélyben is mindent meg kell tenni a magyarság, a magyar választók aktivizálása érdekében, és fontos, hogy ezek az erők a helyi önkormányzaton belül, községben, megyei, majd országos szinten is erősek legyenek - mondta.

Potápi Árpád János megjegyezte, ahol több magyar politikai képződmény vagy párt van, ott csak úgy lehet érvényesülni, ha azok a különböző választásokon száz százalékosan összefognak - tette hozzá.

Ilyen pozitív példa most Erdély és ilyen volt a Vajdaság vagy Horvátország, ezzel szemben Szlovákiában van egy nyolc és fél százalékos magyar közösség, mely nem tud egy öt százalékos parlamenti pártot a szlovák törvényhozásba bejuttatni - jelezte. Kiemelte, azon kell dolgoznia a magyarságnak, hogy ezek a helyzetek megoldódjanak, és a magyar érdekképviselet minden szinten megvalósuljon.

Felelősséget viselnek értük

Potápi Árpád János hangsúlyozta, a magyar kormány alaptörvényben rögzítette, hogy felelősséget visel a határon túli magyarságért, de egyben államalkotó tényezőként ismeri el az országban élő nemzetiségeket.

Elmondta, az elmúlt években a nemzetpolitika nemcsak az alapok megteremtésére törekszik, hanem arra is, hogy olyan hálózatokat építsen, melyek szövetként szövik be a Kárpát-medencét. Ilyen hálózatként említette a magyar médiát, az oktatást és a kultúrát is.

Az államtitkár közölte, azért hogy a magyarok minden régióban képviseltetve legyenek, azon területeknek, melyek még nem az Európai Unió tagjai, a Fidesz-KDNP közös listája biztosít befutó helyeket. Ez így van Kárpátalja és Vajdaság esetében is - mondta.

Klemm József, a KMÚEK tiszteletbeli elnöke köszöntőjében ismertette a szervezet tevékenységét, eredményeit és elmondta, a közösség jövőre lesz húszéves.