Ma már nem lepődünk meg, ha esik az eső a nap folyamán. Mondják is, hogy a májusi eső aranyat ér. De pénteken Miskolcon akkora égszakadás volt, hogy alsó ruházat nem maradt szárazon miatta. Még oldalról is verte az ablakokat, emlékszünk? Aztán mintha mi sem történt volna, el is állt. Egy ideig hömpölygött a víz az utcákon, majd megszáradt ez is, párás levegőt hagyva maga után. Boldván azonban nem cseppfolyós csapadék hullott a kertekbe, hanem jég formájában ért le. Íme:

Videó: Bukovenszkiné Zsóri Anita boldvai olvasó