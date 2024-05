– 2024. január közepén túrabakancsot húzott – először még csak – Sajókaza apraja-nagyja, hogy feltérképezze a települést körülvevő tájat – elevenítette fel a kezdeteket Bartók Andrea, a Természetjárók Sajókazai Társaságának tagja, aki hozzátette: „Azóta folyamatosan bővül a közösség az óvodástól a nyugdíjas korosztályig, és egyre több pozitív visszajelzés tükrözi az eredményes lépteinket. A természet hívó szavára egyre többen csatlakoznak a túráinkhoz még a környező településekről is. A túrázás mellett folyamatosan ötletelünk, melyek sikeresen meg is valósulnak. Első lépésként kitakarítottuk a Csüre-pihenőhely és a Forrás területét, aztán csoportbeli felajánlásból bővítettük a filagóriát. Kreatív és ügyes tagoknak köszönhetően útjelző táblákkal jelöltük ki a túra útvonalat, melyet nagy örömünkre rajtunk kívül is egyre többen látogatnak. A helyi önkormányzat támogatásának köszönhetően sikerült egy magyar zászlót felállítanunk az Angyal-hegy gerincén, amely még a 26-os számú útról is egész jól látható. Ennek a területnek a környezete is folyamatosan megújul, hiszen Sajókaza második legmagasabb pontja újabbnál újabb padokkal, majd asztallal bővül.”

Színes programok



– Nagyobb volumenű rendezvényünknek számított a „Húsvéti kihívás” néven megtartott nyolc állomásból álló akadályversenyünk. Az 50 lelkes túrázó megküzdött a pálya nehézségeivel, melynek a záró akkordjai a tojásvadászat és a húsvéti nyuszi kérésére és a tojásfa díszítés volt. Az ügyes, kitartó gyerekek díjazása nem jöhetett volna létre a csoporttagok, a magánszemélyek és a helyi vállalkozók támogatása nélkül. Ezután a Föld napja alkalmából a „TeSzedd” szemétszedési mozgalomhoz csatlakozva újra túracipőt húztunk a tisztább Sajókazáért. Az általunk gyakrabban látogatott útvonalat takarítottuk, a kitűzött célunkat eredményesen teljesítettük, nagyon büszkék és hálásak vagyunk az önkéntes gyerekek és felnőttek lelkes és odaadó munkájáért. Természetesen már tervezzük az elkövetkező hónapok eseményeit is, lesz belőlük bőven – zárta gondolatait Bartók Andrea.