Kereskedőként jöttek be Magyarországra, így városunkba is. Három csodarabbijuk sírja is megtalálható Miskolcon. Reiman Zoltán amatőr helytörténész két forrást is emleget a podcastben: Szabó Tünde Judit miskolci zsidóságról írt könyvét, továbbá azt a beszélgetést, amit magával Markovics Zsolttal, a mostani főrabbival folytatott le. Szó esik majd a Kazinczy utcai zsinagógáról, de a II. világháború borzalmairól is amellett az út mellett, ami odáig vezetett.

