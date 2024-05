Rövidebb vakáció vár idén az iskolás korú gyermekekre és szüleikre, ez azt jelenti, hogy június 21-ig kell iskolába járni az általános iskolásoknak és a gimnáziumban tanulóknak. Kivételt jelentenek ez alól a szakképzés sajátosságaihoz igazodó szakképzési intézmények tanulói, akik az előző évek gyakorlatához hasonlón június 14-ig járnak iskolába.

Ez az ellentmondásos helyzet az intézményeket, pedagógusokat, szülőket és gyermekeket egyaránt érinti, de hogy negatívan vagy pozitívan ennek jártunk utána.

Hosszabb szünetek voltak év közben

A Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatóhelyettese Tóthné Rimaszécsi Zsuzsanna kérdésünkre elmondta, hogy azért tolódott ki az év, mert meghosszabbodtak az év közbeni szünetek az általános iskolában. A téli szünet esetében ez majdnem egy plusz hetet jelentett, az eddigiekhez képest.

A tanítási napok számának a megtartása azonban kötelező és így logikus módon meghosszabbodott a tanulmányi munka időszaka is. Az igazgatóhelyettes véleménye, hogy valószínűsíthető egy kicsit a külföldi mintát vesszük át, hiszen más országokban év közben is a hosszabb szünetek a jellemzők.

Pozitív és negatív dolgokat is hozott az új helyzet

Az igazgatóhelyettes véleménye, hogy a változás az egyik oldaláról nézve nagyon pozitív, hiszen a gyermekek fáradnak a tanév során így jót tett, hogy év közben is többet tudnak pihenni. A másik oldal viszont az, hogy így a tanév nagyon belecsúszik a nyárba. Mivel ez az első év, hogy ez így történik, ezért tapasztalat csak jövőre lesz.

Az már azonban most látható, hogy bár még csak május vége van, a napos, meleg idő miatt a tanulók fáradékonyabbak, figyelmük nehezebben leköthető. Ez júniusban várhatóan még fokozódni fog. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján azt lehet mondani tehát, hogy június közepéig is nagyon nehéz volt a gyermekeket a tanteremben tartani és most ez egy külön kihívás lesz.

Szabadtéri programok az utolsó héten

Az igazgatóhelyettes hangsúlyozta, hogy ők már az év elejétől készülnek erre a helyzetre, ezért az eseménynaptárukat úgy igazították, hogy az utolsó héten szabadtéri programkavalkád vár majd az iskolájukba járó gyermekekre.

Minden napra különböző programokat terveztek: készülnek a Népkertbe, mennek, az Avasi kilátóba és az ott található játszótérre, itt különböző játékos feladatokat fognak elvégezni, lesz sportnapjuk és gyermeknapjuk is.

A nyolcadikosok ballagása és a tanév utolsó napja június 21-én, a tanévzáró és a bizonyítvány osztása pedig június 24-én lesz.

Tovább is vigyáznak a gyermekekre

Tóthné Rimaszécsi Zsuzsanna igazgatóhelyettes hozzáteszi, hogy a sulinak ugyan vége van június 21-én, de az intézmény a szülők dolgát is szeretné megkönnyíteni azzal, hogy táborokat szervez a tanulóknak. Ennek köszönhetően június 21 és 28 között összesen 170 gyermek jelentkezett már a két sporttáborba és a napközis táborba, ezek általában alsó tagozatosak.

Az igazgatóhelyettes tapasztalata az a visszajelzések alapján, hogy a szülők számára a rövidebb nyári szünet pozitív, mert ez az időszak így jobban megoldható a számukra, kevesebb szabadságra van szükség és könnyebb a nagyszülői segítséget igénybe venni.

Egyik gyermek így, a másik úgy

F. Enikőnek négy gyermek van, amelyekből kettő általános iskolába, alsó - és felső tagozatba jár, egy gimnáziumban és egy technikumban tanul. Az általános iskolások lányok 7 és 13 évesek nagyon élvezték, hogy év közben is hosszabb szüneteik voltak. Legjobb példa erre – mondja Enikő - a tavaszi szünet, ami régebben nagyon rövid volt: úgy volt négy-öt nap, hogy abba beleesett a hétvége és a munkaszüneti napok is. Ebben az évben azonban végre tényleg egy szünet hosszúságára nyúlt.

A nyári szünettel náluk több probléma is adódik, az egyik hogy a nagy júniusi melegben a gyerekek nem szívesen mennek az iskolába. Ráadásul a 15 éves fia mivel technikumba jár június 14-én egy héttel hamarabb végez a tanévvel, elkezdődik számára a szünet, amit, az általános iskolába és a gimnáziumba járó lányai nehezen viselnek és nem értik, hogy nekik miért nincs vakáció.

Szintén ugyanez a gond a nyaralás tervezésénél, hiszen június 20 után már lehetetlen jó áron lefoglalni egy előszezon árában lévő nyaralást és így a hosszabbra nyúló tanév miatt jó lehetőségektől esik el a család.