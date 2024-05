Jön a nyár, a nyaralások, az utazások időszaka. Akik távoli, egzotikus országokba utaznak, tudniuk kell, hogy vannak olyan országok, ahová oltási igazolás nélkül nem is léphetnek be. Vagyis a védőoltásokat még itthon meg kell kapják, annál is inkább, mert sok védőoltás akár több hét után fejti ki a hatását. B. Tóth Erika podcastjában Dr. Csilek András infektológus beszél az oltásokról és a különböző országok járványügyi veszélyeiről.

