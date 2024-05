A zaklatás hatására az ember kizökken a jól megszokott életéből, és sehol sem tudja biztonságban érezni magát. Mert mindenkit bánt, ha nevetség tárgyává teszik az interneten, vagy agresszív üzenetekkel bombázzák a privát közösségi oldalain.

Cyberbullying: amikor a zaklatás minden online felületen zajlik

Történhet a közösségi oldalakon, akár SMS-ben is. Amikor az online bántalmazás folytatódik, a zaklató idővel egyre nagyobb hatalommal rendelkezik a bántalmazott felett, mert az internetes oldalak által teljesen kiszolgáltatottá válik neki. Letilthatja a netes zaklatóját a Facebookon, az Instagramon, de ha kamaszokról van szó, az iskolában kénytelen lesz találkozni az illetővel. Felnőttek esetében pedig sokszor a zaklatott kénytelen bemenni a munkahelyére, vagy más sportközösségekbe, ahonnan a zaklatója írogat neki. Még rosszabb, hogy a netes zaklatók a letiltás után álprofilt készítenek és onnan folytatják a nyomasztást, hogy teljes bizonytalanságban tartsák az áldozatukat.

A fő gondot az jelenti, hogy egy cyberbullying során a zaklatótól nem lehet eltávolodni. Hiába lesz hétvége, akkor is jönnek a zaklató üzenetek, kommentek és Messenger-üzenetek. A cyberbullying igen gyakran a gyermekeket érinti, akik az iskolai szünetben sem tudnak kiszakadni a netes bántalmazók vonzáskörzetéből.

Az első cyberbullying egy 15 éves srác teljes kétségbeeséséhez vezetett

Mert az is netes zaklatásnak minősül, ha valaki nem járul hozzá a róla készített felvételek megosztásához az interneten, amin később milliók gúnyolódnak.

Az első nagy nyilvánosságot kapó cyberbullying eset a kanadai Ghyslain Raza nevéhez kapcsolódik, akit akkoriban csak Star Wars Kidként emlegettek. 2002-ben a 15 éves duci srác egy partvisnyéllel eljátszotta a Csillagok háborúja jedi lovagjainak fénykardozós jeleneteit a Baljós árnyakból.

A videó elég viccesre sikerült. Az osztálytársai kinevették a mozdulatai miatt, és amikor megtalálták ezt a saját készítésű videót, megosztották az interneten. Pár nap múlva kiderült, hogy több millióan letöltötték a felvételt, amit Ghyslain Raza nem is akart a nagyközönség elé tárni. Akaratán kívül a Star Wars Kid mémmé vált az online felhasználók között. 2004-ben külön honlapot készítettek neki, és erre az emberek feltöltötték a videója vicces effektekkel átalakított változatait is. Röpke két év alatt 900 millión látogattak el erre az oldalra. Ennyien nézték meg a videót, amire ma már a marketingszakemberek azt mondanák, hogy „kimagaslóan virálisra” sikerült. Az iskolatársai durván zaklatni kezdték a srácot, és az internet népe is gúnyos megjegyzésekkel illette.

A komoly önértékelési problémákkal küzdő Ghyslain kikészült amiatt, hogy mindenki a videójáról beszélt az interneten. Többször is iskolát váltott, mert nem bírta elviselni a közeget és az iskolatársai beszólásait. Pszichiáterhez kellett fordulnia, hogy tiniként feldolgozza ezt a megalázó helyzetet. Depressziót diagnosztizáltak nála, és végül a gyermekpszichiátriai osztályra került.

Ghyslain Raza később megfogalmazott egy üzenetet, hogy segítsen a hasonló helyzetbe kerülő fiataloknak:

Ne hagyd, hogy a digitális árnyékod határozza meg, ki vagy

- írt az esetről 2010-ben a Business Insider.

A legtöbb online zaklatásról nem is értesülnek a szülők és a tanárok

Az unicef.hu szerint az internetes zaklatás esetében azt sem lehet pontosan tudni, konkrétan hány embert zaklatnak és tesznek nevetség tárgyává az online felületeken. Mert az áldozatok jelentős része ezt a folyamatot szégyennek, eltitkolnivaló eseménynek tekinti. Ami azt jelenti, hogy tarthatnának bármilyen kutatást, az áldozatok közül sokan akkor sem vallanák be, hogy valaha zaklatták őket a Facebookon, az Instagramon vagy a Messengeren. Az UNICEF Magyarország 2020-ban készített online kutatása szerint a résztvevő gyermekek 60%-át már csúfolták online felületeken, a kutatásban válaszadó lányok 55%-a pedig korábban zaklatást is megtapasztalta az online felületeken - a fiúknál ez 27%-os arányt jelentett.

Sok fiatal érzi kilátástalannak a helyzetet

Forrás: Shutterstock

Még döbbenetesebb adat, hogy az unicef.hu kutatása szerint az internetes bántalmazás leginkább a kiskamaszokat fenyegeti, főleg a 10-12 éves gyerekek korosztályát. És a szülők, a pedagógusok gyakran egyáltalán nem tudnak arról, mi történik a gyermekükkel a közösségi oldalak beszélgetős chatfelületein.

Mit tehetünk a netes zaklatások ellen?

Az online világ életünk szerves részévé vált, manapság már nehezen tudjuk kihagyni a mindennapjainkból. Így bármikor fennáll a cyberbullying kockázata, az viszont csak rajtunk múlik, hogyan kezeljük, és hogyan készítjük fel erre a gyermekeinket.

Nem jó megoldás, ha szülőként elvesszük a gyerekről a tabletet, a mobiltelefont és egy időre korlátozzuk a közösségi oldalát. Szintén csak tetézi a problémákat, ha a szülő beleolvas a gyerek levelezésébe, másrészt ezzel a személyiségi jogai és a privát szférája is sérülnek.

Mint az élet számos kérdésében, itt is az a legfontosabb, hogy a gyermek beszéljen az online zaklatásról a szüleivel.

Erőt ad a gyermeknek, ha elmondhatja nekik, mi történt vele a neten, és velük közösen gondolkodhat a helyzet megoldásán. Például azon, hogy az osztályfőnökhöz és az igazgatóhoz fordulnak, ha a gyermeket rendszeresen zaklatja egy osztálytársa vagy egy iskolatársa. Felnőtt netes zaklatás esetében pedig érdemes a rendőrségre menni, és megmutatni a bántalmazó, agresszív Messenger-üzeneteket, SMS-eket, mert ezek akár bizonyítékok is lehetnek a későbbiekben.