A hétvégén felbőgnek a motorok, és elstartol a Miskolci Rally. Azonban nem kell feltétlenül autóversenyzőnek lenni ahhoz, hogy valaki magasabb szintre emelje az autója teljesítményét. Erről szól az autótuning.

Nem könnyű autót tuningolni Miskolcon

A tuning teljesítményfokozást jelent a gyári állapothoz képest. A tuning során gyári elemek helyére, teljesítményfokozó alkatrészeket, esetleg extra elemeket építenek az autóba a hatékonyság, a gyorsaság növelése érdekében.

„Napjainkban is gyakran tuningolják az autókat, bár a 2000-es évek elejét nevezhetjük a tuning fénykorának. Akkoriban tuningelemek beszerzésére ösztönözte az embereket az autóversenyzésről, a száguldásról szóló Need For Speed játék. És persze a Halálos iramban filmek. Ezekben agyontuningolták az autókat, és kialakult egyfajta divat - beszélt a tuningolás dicső múltjáról Dorcsák Adrián. - Mára változott a helyzet: az emberek többnyire arra törekszenek, hogy minimálisan leültessék, alacsonyabb hasmagasságú legyen az autó, és nagyobb kerekeket tegyenek fel.”

A tuning azért is nehéz kérdés Miskolcon, mert az utcai autóknál elég költséges lehet, és elhúzódhat ez a folyamat. Egyrészt az alkatrészek beszerzése miatt, másrészt hogy az átalakítás a forgalmiba is bekerüljön. Harmadrészt Dorcsák Adrián szerint nem könnyű szakembert találni hozzá, aki szakszerűen be tudja szerelni ezeket az elemeket. Rengeteg autószerelő nem mer autót tuningolni, lecserélni egy gyári alkatrészt. Mert ha elromlik, akkor az az ő felelőssége.

Direkt szűrő és kipufogódob: a kezdő tuningszett

Az optikai tuning az autó külső elemeit érinti. Ide tartozik a lökhárítócsere, amikor a kocsi hátsó részére szárnyat helyeznek a leszorítóerő érdekében. Sokan a motorháztető, a futómű cseréjével, és nyomtávszélesítő alkalmazásával is tuningolják, hogy még menőbb és látványosabb legyen az autójuk.

A motortuning ezzel szemben a motor teljesítményét emeli magasabb szintre. Dorcsák Adrián szerint a direkt szűrő cseréje a leggyakoribb a miskolci tuningolóknál. A direkt szűrő a gyári levegőszűrő helyére kerül, így sokkal több levegőt tud magába szívni, ezzel javítja a motor teljesítményét. Másrészt ide tartozhat még egy sportkipufogórendszer beépítése a gyári autóba. Általa a gázok könnyebben kiáramlanak a motorból, így könnyebbé téve a motor öblítését.

„Ha az ember magánemberként egy alaptuningban gondolkodik, akkor 20 ezer forint körül már beszerezhet egy direkt szűrőt, ennek a beszerelése nagyjából 10 ezer forint körül mozog - ismertette a kezdő árszintet Dorcsák Adrián. - Egy kategóriával magasabb szintet képvisel a közel 60 ezer forintos kipufogódob, a kipufogórendszer átalakítása. Mélyebb hangot ad az autónak, azaz gyakorlatilag egy show-elem lehet egy kisebb autóversenyen.”

Mélyen a zsebbe kell nyúlni egy komolyabb tuninghoz

A tuning régebben főleg a külső elemekre összpontosított, manapság már inkább gyári autóalkatrészeket használnak az emberek extra tuningeszközök helyett.

„A történethez hozzátartozik, hogy a komolyabb eszközöket főként a versenyzők, a ralisok engedhetik meg maguknak, hiszen komolyabb befektetést jelentenek. Egy igazán hatékony tuningeszköz akár 200 ezer forintba vagy többe is kerülhet. Sokszor szakembert igényelnek az átalakítások, mint pl. turbo, cooler csövek beépítésénél, hiszen ehhez sokszor már hegeszteni is kell” - beszélt a tuningolás hátteréről Dorcsák Adrián.