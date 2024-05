„A város számára nagy megtiszteltetés és szép hagyomány, hogy időről időre megválasztjuk Miskolc borát. A legkiválóbb borok képviselhetik Miskolcot. Kapnak egy nemes címkét, amivel Miskolc város boraivá válnak, és így a városi rendezvényeken szép ajándékot jelentenek majd vendégeink számára. Olyan szortimentből kell választanunk, ami tényleg figyelemre méltó”-beszélt a borversenyről Veres Pál.

Tokajból, Egerből és a Bükki borvidékről érkeztek nevezések

A polgármester arra kérte a bírálókat, hogy legyenek szigorúak, hogy tényleg a legjobb borokat tudják kiválasztani. 18 órakor az avasi kilátóban rendezett eredményhirdetésen adják át a Miskolc Város Bora megtisztelő címet. Ez az ital képviseli majd a várost a különböző rendezvényeken.

Mi alapján döntenek egy borversenyen?

Demeter Tibort, a Miskolczi Borbarátok Társaságának elnökét, a bírálóbizottság egyik tagját kérdeztük arról, milyen szempontok szerint szokták kiválasztani Miskolc Város Borát.

Egy borversenyen mindig egy jól körülhatárolható szempontrendszer dönt arról, hogyan választjuk ki a legjobb bort. Lényeges, milyen a jellege, a színe, az illata, az összbenyomás. Ezekre részpontszámokat adunk. Mindez eredményez egy nulla és száz közötti pontszámot, így a legmagasabb pontszámot elérő bor nyer.

A verseny kuriózuma, hogy a profi borbírák közé társadalmi zsűritagok is beülnek. A professzionális borversenyeken általában csak végzett, bort értő és bort bíráló szakemberek vehetnek részt. A jelenlegi verseny kicsit más, mert ez a versenyen Miskolc Város Borát keresi. A több szempontú döntés miatt bevontak néhány társadalmilag elismert és Miskolcért sokat tevő személyt, akik nem borászok, de miskolciként ők is beleszólhatnak a végső győztesről szóló döntésbe is.