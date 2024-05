„Idén már második alkalommal rendeztük meg ezen a néven és ebben a formában a Kéklámpások napját, és reméljük, hogy hagyománnyá válik, évről évre szeretnénk megrendezni ezt a rendezvényt” – nyilatkozta Janasóczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője. „A rendőri hivatást igyekszünk népszerűsíteni, a társszerveink pedig a saját hivatásukat” – tette hozzá.

A rendezvénynek a Miskolci Rendvédelmi Technikum adott otthont. Béry Attila r. ezredes, a technikum igazgatója a boon.hu kérdésére elmondta, hogy a jelen levő diákok nyitottak és érdeklődőek voltak a rendezvényen. Bár az idei középfokú felvételi eljárás már lezárult, bármikor fogadnak akár teljes osztályokat is, akiknek megmutatják, hogy milyen helyszíneken és milyen képzéseket folytatnak.

Látványos és izgalmas programok

„A tavalyi évhez hasonlóan idén is több tűzoltó gépjárművet lehetett megtekinteni. Ezen kívül füstsátorral, foglalkoztató sátorral vártuk a gyermekeket, beöltözhettek tűzoltóruhába, fecskendővel célba lőhettek, illetve a nap fénypontját a habpartit is a tűzoltók biztosították” - ismertette a kéklámpás nyílt nap tűzoltók által szervezett programjait Dojcsák Dávid, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Az eseményen látványos rendőrmotoros ügyességi bemutatót tartottak. Népszerű volt a szolgálati kutyás bemutató, ahol fegyelmező gyakorlatokat, kábítószer keresést, igazoltatást és támadók elfogását is demonstrálták. A program részeként a különböző szervek bevetési egységei is felvonultak és bemutattak különböző technikákat. A rendezvényen a rendőrség, a katasztrófavédelem és a mentők összehangolt mentési gyakorlatait is megtekinthették az érdeklődők kommentátorok és rádiós hangbejátszások kíséretében.

Osztálykirándulós hangulatban a gyerekek

A mályi Móra Ferenc Általános Iskolából 35 harmadik osztályos tanuló érkezett a rendezvényre – osztotta meg portálunkkal Oczelláné Rozmán Mária tanítónő. A kérdésre, hogy honnan szereztek tudomást az eseményről, elmondta, hogy az egyik rendvédelmis szülő hívta fel rá a figyelmüket. „A gyerekek nagyon élvezik, az esemény felér egy osztálykirándulással. Eddig a kutyás bemutató és a motoros rendőrök nyerték el leginkább a gyerekek tetszését.”

A Bükkaranyosi Általános Iskola is nagy létszámmal érkezett a nyílt napra: „Tavaly a felső tagozatosokkal voltunk, nagyon tetszett nekik, így idén a kisebbeket is hoztuk, első osztálytól. Gyakorlatilag majdnem az egész iskola itt van, bár viszonylag kis létszámú iskola vagyunk, körülbelül ötven fővel érkeztünk” – mondta Szőlősiné Tóth Zsuzsanna kísérő pedagógus. Arról is beszélt, hogy nagyon szerették a gyerekek a rolleres pályát, a Katasztrófavédelem füstös sátrát, szinte minden gyerek ült a lovon, mentőautóban. Egyfolytában jönnek, mennek, élvezik a programot és nagyon várják a délutáni habpartit.

A kicsiken túl már a pályaválasztás küszöbén álló fiatalok is részt vettek az eseményen. Cibula Mátyás közszolgálati technikusnak tanul a MSZC Szemere Bertalan Technikumban. „Én a rendészeti pályát szeretném megcélozni a középiskola után, nagyon érdekel és tetszik minden program a mai napon.”