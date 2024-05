Kemény Lili „NEM” című új regényét mutatják be május 9-én (csütörtökön) este 6 órától a miskolci kiadású Műút irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat szerkesztősége szervezésében, a Mission­Art Galéria Miskolc helyiségében (Széchenyi utca 14.). A regény már a megjelenés után ilyen rövid idővel is tematizálja a művészeti, irodalmi közbeszédet, tudtuk meg Jenei Lászlótól, a Műút folyóirat főszerkesztőjétől. Kemény Lili József Attila- és Baumgarten-díjas költő, író, Kemény István lánya egy közel félezer oldalas önéletrajzi nagyregényben vall – igen őszintén, szókimondóan, tabuk nélkül – magánéletről és a művészeti közéletről, az irodalmi-művészeti szcéna nem csupán bennfenteseket érdeklő történeteiről, viselkedési mintáiról. Teszi ezt úgy, hogy a családi élettől kezdve a közélet leginkább érdeklődésre számot tartó kérdéseit, vonatkozásait sem felejti ki.

Műhely- és egyéb titkok...

„A könyv miskolci bemutatója talán az első e témájú vidéki esemény, megítélésünk szerint – amellett, hogy egy szakmailag is tagadhatatlanul értékes könyvet és szerzőjét ismerhetjük meg – szinte bevonódunk a regény, egyszersmind a kortárs magyar irodalom műhely- és egyéb titkainak világába” – fogalmazott Jenei László. Az írót az esten Moklovsky Réka szerkesztő faggatja.

Kemény Lili felolvas

Kemény Lili 1993-ban született Budapesten. Tizenöt éves korában publikált először verset, majd azóta folyamatosan, többek között a Literán, valamint a Holmi, a Műút, a Csillagszálló, az Eső, az Irodalmi Jelen hasábjain. Nemcsak verseket ír, hanem dalokat is, a Kisszínes zenekar tagja. Édesapja mellett húga is ismert: Kemény Zsófi költő, író, forgatókönyvíró, slammer és Sophie Hard néven rapper is.