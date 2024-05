"Az elmúlt években sokan panaszolták, hogy a tapolcai csónakázó tó vize hínáros, és a benne lévő boruló anyagoktól kellemetlen szagú. Az új idényre megtisztították a tavat a benne lévő hínártól és hordaléktól. Mintegy hetven ember dolgozott rajta, két napon át" - számolt be épp hatvan évvel ezelőtt, 1964. május 6-án az Észak-Magyarország. A cikkből kiderült az is, hogy jelentős segítséget adtak ehhez a takarításhoz a KlSZ-es fiatalok, akik társadalmi munkával vettek részt a csónakázó-tó rend behozásánál. Ezenkívül a termálfürdő két medencéjét az alaptól a mennyezetig beborították csempével.

"A tapolcai strand környékén nemrégen kivágták a fákat. Azóta nagyon kopár képet mutat a táj. Hiányoznak a hűs árnyat adó lombos fák. Megkérdeztük a főmérnök elvtársat, hogy mi szükség volt erre? - tette fel a kérdést a lap.

A válasz szerint az év (1964) júliusában új kabinokat építenek, és elkezdődik a strand bővítése is. A fák a rekonstrukció útjában álltak, így tavasszál. a kilombosodás előtt kivágták őket.