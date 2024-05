Ózdon, a Digitális Erőműben tartott lakossági fórumot Menczer Tamás. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, országgyűlési képviselő a közelgő Európai Parlamenti választások kapcsán vázolta a kontinens jelenlegi helyzetét. Középpontba állította az ukrán-orosz háborút.

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója

Fotó: Vajda János

A kormánypárti politikus szerint komoly veszélye van annak, hogy a fegyveres konfliktus eszkalálódik. A Fidesz-KDNP a béke pártján áll, ezért fontosnak tartja, hogy június 9-én a lehető legtöbb kormánypárti képviselőt juttassanak ki az emberek Brüsszelbe.

Létfontosságú nap

"Alig több mint egy hónap múlva Európa és Magyarország is választ - hívta fel a figyelmet a lakossági fórumot megelőző sajtótájékoztatón Menczer Tamás. - Sok fontos választás áll már mögöttünk, de ilyen létfontosságú, mint a mostani még nem volt. Június 9-én háborúról, vagy békéről kell döntenünk. Az európai és az amerikai háborúpártiak azt mondják, hogy ez a mi háborúnk, amit addig kell folytatni, amíg Ukrajna nem győz. Illetve, ahogy ők mondják: amíg nem győzünk. A mi álláspontunk ezzel szemben az, hogy ebből ki akarunk maradni, ez nem a mi fegyveres konfliktusunk. Ezt a háborút senki nem nyerni meg, mert a csatatéren nincs megoldás, csak halottak vannak. Éppen ezért azonnali és feltétel nélküli tűzszünetet és béketárgyalásokat szorgalmazunk."

Nagy a veszély

Menczer Tamás szerint mindenki tudja és látja, hogy Ukrajna nem jöhet ki győztesen ebből a helyzetből. Az összes európai és NATO-vezető pontosan tudja ezt, mégis azon az állásponton vannak, hogy folytatni kell. Ráadásul azt is mondják, hogyha az oroszok áttörik a frontot, akkor katonákkal is részt kell vennünk ebben a folyamatban. A helyzet napról-napra rosszabb, súlyosabb. Még több pénzt, fegyvert, katonákat küldenének a háborúba. Egyes források és jelentések szerint a franciák már ott is vannak. Atomfegyverekről valamint atombombákról beszélnek.

"Mi itt vagyunk a háború szomszédságában, ezért ezekről a dolgokról hallani sem akartunk - fogalmazott Mencer Tamás. - Megvédjük és megőrizzük a békepárti véleményünket, bár óriási nyomás nehezedik ránk. A jelenlegi helyzet ugyanis azt mutatja, hogy rendkívül nagy a kockázata annak, hogy ez a háború kiszélesedik. A NATO és Oroszország összecsapásának kockázata soha nem volt akkora, mint most, és ennek az esélye napról-napra nő. Ezzel szemben mi a béke oldalán állunk, már csak azért is, mert ha a háború eszkalálódik, akkor az nem több száz vagy több ezer kilométerre tőlünk, hanem itt a közelben fog megtörténni."

Erős kampány

Menczer Tamás éppen ezért tartja fontosnak, hogy a június 9-i EP-választásokon józan gondolkodású, kormánypárti képviselőknek szavazzanak bizalmat az emberek, hiszen a Fidesz-KDNP jelöltjei a béke mellett állhatnak ki Brüsszelben.

"A mi politikai közösségünk a legsikeresebb Európában, hiszen mégiscsak négy választást nyertünk meg kétharmados többséggel - szögezte le Menczer Tamás. - Emellett a legelszántabbak is vagyunk, hiszen a hazánkért és a békéért küzdünk. A sikerért mindent el fogunk követni. A Fidesz-KDNP a valaha volt legerősebb EP-kampányt folytatja, 1200 helyszínen standolunk, gyűjtjük a támogató aláírásokat, többszáz fórumot tartunk azzal a céllal, hogy mindenkivel találkozzunk."