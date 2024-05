Átadták a felújított vasútállomást, valamint az abban berendezett mini vasúttörténeti kiállítást Bodrogolasziban. Az eseményen beszédet mondott dr. Hörcsik Richárd a térség országgyűlési képviselője, aki kifejtette: a település régi problémája oldódott meg az épület rendbetételével, amely a villamosított vasúti pálya és a felújított főút találkozásánál áll. Hozzátette: a MÁV és az önkormányzat szoros összefogásának eredményeképpen megtörténhetett az állomás tetőszerkezetének teljes cseréje, valamint megvalósult az épület homlokzatának kijavítása. Ezen kívül az úgynevezett felvételi épület környezetében is elvégezték a tereprendezést, az önkormányzat a falfelületek mázolási munkáihoz biztosította a festékanyagot, valamint kamerarendszert telepített az állomásra az állagmegóvás érdekében, amelyet bekötött a települési hálózatba. A munkálatokat – melyek értéke 14 millió forintra tehető – költség szempontjából teljes mértékben a MÁV Zrt. finanszírozta, amely végül a jó partnerségnek köszönhetően, a kedvező árak mellett végül 7,9 millió forintba került – húzta alá. Véleménye szerint ezzel nem csupán megújult a patinás épület, de visszakapta eredeti funkcióját is, azaz ismét jegypénztárként és váróként működhet. Egy elnyert önkormányzati pályázati pénznek köszönhetően kamerarendszert is kiépítettek, így nem csupán felújítani tudták az épületet, hanem megőrizni is – közölte a honatya.

605 millió forintnyi fejlesztés

Dr. Hörcsik Richárd egyben megjegyezte azt is: a vasútállomás épülete mellett számos fejlesztés történt Bodrogolasziban az elmúlt öt évben, összesen 605 millió forint értékben. Mint elmondta, az önkormányzat épületeinek energetikai felújítása mellett, a Tokaj-Hegyalja fejlesztési tervébe illeszkedően, elsősorban turisztikai célú beruházások történtek. Ilyen volt az ifjúsági- és sportszálló kialakítása mintegy 225 millió forintból, vagy a Fekete Gólya Oktatási Központ létrehozása, amire 48 millió forintot költhettek – említette példaként a honatya. Ezeknek köszönhetően Bodrogolaszi visszakerült Zemplén turisztikai térképére – erősítette meg. Hiszen van már megújult ifjúsági szállása, turisztikai programot biztosító fekete gólya központja, ami a bakancsos turisták kedvenc célpontja lett - mondta. A Bodrog-folyó megújult partja a rendezvények kedvelt helyszíne, a felújított bel- és külterületi útjai pedig a könnyebb elérhetőséget jelenti – fűzte hozzá. Végül pedig a közmunka programban értek el jelentős eredményeket, aminek köszönhetően az öt évvel ezelőtti 80 főből mostanra ötvenen tudtak elhelyezkedni a verseny szféra világában – emelte ki az országgyűlési képviselő.