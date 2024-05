Az elmúlt egy hét nagyrészt száraz időjárása után már nagyon várjuk - vártuk - azt a bizonyos májusi esőt.

Kell nagyon a csapadék a növényeknek

Fotó: Getty Images

Különösen a mezőgazdák vannak így ezzel, hiszen a nyári kapás növények fejlődésük kezdeti szakaszán a délnyugati országrész kivételével aszályos körülmények közt növekedtek, de a repce és a búza is jóval több nedvességet igényelne a szemképződés, szemnövekedés fázisában. Szerdán a Tiszántúlon már többfelé voltak számottevő záporok, majd a napokban délnyugat felől ismét sokfelé ered el az eső, és az előttünk álló egy hétben is többször, többfelé várható kiadós zápor - írja legfrissebb agrometeorológiai elemzésében a met.hu.

Nedvesedik a talaj

- Csütörtökön mintegy 12 milliméter esett felénk, de csak kisebb területen és néhol még jégverés nyomai is láthatóak voltak – mondta el Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke. Pénteken 8 milliméter körüli volt a csapadék, de ez már nagyobb területet érintett – tette hozzá. Különösen a kukoricának kellett már a csapadék, de a búza is igényelte. A talajon nyoma sincs a nedvességnek, egy 30 milliméter körüli csendes eső jól jönne a napokban – fogalmazta meg a szakember.

A mögöttünk álló egy hétben nagyrészt napos, száraz időben volt részünk. Bár kisebb esők, záporok minden nap előfordultak valahol az országban, számottevő mennyiség csak hétfőn nyugaton, illetve szerdán a Tiszántúlon foltokban kialakult záporokból, zivatarokból hullott. Így az elmúlt napok csapadékösszege az említett tájakon is csak kevés helyen haladta meg az 5 millimétert, nagy területen azonban semmi sem esett. A múlt hét első felében még többfelé volt eső, zápor, de a tíz napos csapadékösszeg így is az ország túlnyomó részén 10 és 20 milliméter közötti hiányt mutat a sokéves átlaghoz képest, míg a harminc napos összegben az április közepi esőkkel együtt is nagy területen tapasztalható 10-30 milliméter közötti negatív eltérés. A talaj felszín közeli rétege a délnyugati országrész és a Szamosköz, Krasznaköz kivételével rendkívül száraz, sokfelé a növények számára hasznosítható nedvességmennyiség kevesebb, mint 30 százalékát tartalmazza, és a középső talajréteg is sokat veszített nedvességtartalmából az elmúlt egy hét során. A fél méternél mélyebb rétegek azonban továbbra is őrzik a tél első felében szerzett nedvességtartalmukat, ami jó tartalékot jelenthet egy esetleges nyári aszály során.

Sok volt a hőingadozás

A hőmérséklet a sokéves átlag körül alakult. Nagy, a hidegre érzékeny helyeken 18-20 fokot is elérő napi hőingások voltak jellemzőek a hét első felében, amikor éjszakánként hazánk északkeleti harmadán többfelé 5 fok alá hűlt a levegő, napközben viszont az ország többi részéhez hasonlóan 20-24 fokot mérhettünk.

Az őszi vetések két-három héttel előrébb járnak a fejlődésben a szokásosnál. A kalászosok virágoznak, az őszi káposztarepce a magképződés fázisában jár, többfelé meglehetősen ritkásak az állományok. A kalászosok és a repce a legtöbb helyen még kielégítő mennyiségű nedvességet talál a talajban ezekben a vízigényes fenológiai fázisokban, de az optimális fejlődéshez az eddiginél jóval több csapadékra lenne szüksége.

A még sekélyen gyökerező napraforgó és kukorica az ország nagy részén aszályos körülmények közt fejlődik, rendkívül fontos lenne most a kiadós csapadék. A korai gyümölcsök, a szamóca és a cseresznye éréséhez jól jött a napos idő, de a szemek növekedéséhez itt sem ártott volna a több nedvesség. A gombás megbetegedések meteorológiai körülményeiről az mondható, hogy az elmúlt napokban csak rövid időszakokra volt nyugaton és az Alföldön tartósan vizes a növények levélfelülete, az időszak nagy részén jobbára szárazak maradtak az állományok. A párás időszak hossza is csak a csapadékos periódusokban és helyeken volt átmenetileg magas.

Sokkal több eső

Az előttünk álló egy hétben változékonyabb, az eddiginél csapadékosabb időben lesz részünk. Csütörtökről péntekre éjszaka egy hidegfronthoz kötődő kiterjedt csapadékzóna érte el hazánkat.

Összességében a következő egy hétben lehulló csapadék mennyisége az ország jelentős részén 30 és 50 mm között valószínű. Nagy szükség van az esőre, de azzal is számolni kell, hogy gyakran lesz nedves a sűrűbb növényállományokban a levelek felülete, ami kedvező körülményeket teremt a gombás megbetegedések számára. A csütörtöki és pénteki szeles idő után péntek délutántól mérséklődik a szél, és csak kedden és szerdán élénkül meg ismét nagy területen.

A felhősebb időben az erős éjszakai lehűlések megszűnnek, többnyire 10 fok fölött alakul majd a legalacsonyabb hőmérséklet, napközben pedig jellemzően 22 és 27 fok közé melegszik a levegő, csak pénteken lesz a tartósabban csapadékos tájakon ennél hűvösebb – jelezte az elemzés.