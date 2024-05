Miskolcnak számos már lejegyzett és szóbeszéd útján is terjedő története, legendája van. A „Háttérsztorik”-ban most megelevenednek, a TTH színpad Harsányi Attila és vendégei sorozatában, miskolci színészek improvizációjában, jó adag humorral, kreativitással. Igazi itt és most, soha nem ismétlődő színházi élmény: így ajánlják az estet a szervezők, amely május 13-án (jövő hétfőn) este 7 órától lesz a Tudomány és Technika Házában. Egy este három-négy sztorit láthatnak a nézők életre kelni a színpadon elrejtett eszközökkel, rögtönző színészek és a narrátoruk előadásában. Miskolci rejtélyeken, bűntényeken, híres DTVK-történeteken nevethetünk, gondolkodhatunk, izgulhatunk hétfőn. A szervezők még megjegyzik: minden néző a vendégük előadás előtt egy pohár borra.