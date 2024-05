A Sárospataki Református Kollégium a sárospataki Rákóczi várral együtt 2015-ben kapta meg a Nemzeti Emlékhely címet. Erre emlékezett a református intézmény a rendezvénnyel, egyben közösségszervező hallgatói számára is gyakorlati lehetőséget biztosított azzal, hogy a programok szervezésének jelentős részét ők végezték és a lebonyolításban is oroszlánrészt vállaltak.

Dr. Nagy Károly Zsolt, a hittudományi egyetem tudományos rektorhelyettese a helyszínen elmondta: minden nemzetnek szüksége van olyan helyszínekre, ahol saját történelmének emlékezetét őrzi és átélhetővé teszi. Sárospatakon a Sárospataki Református Kollégium, valamint a Rákóczi vár történetileg is összetartoznak. Hozzátette: intézményük számára azért volt különösen fontos most csatlakozni az országos programhoz, mert az egykori Sárospataki Református Teológiai Akadémia idén február elsején vált Sárospataki Református Hittudományi Egyetemmé. Ennek kapcsán gondolták újra, hogy az intézmény mivel lett több ezáltal, mi lehet a szerepe, felelőssége, amiről ugyan korábban már voltak elképzeléseik, de az új helyzet alkalmat adott az átértékelésre. Az Emlékhelyek Napja ezúttal lehetőséget kínált arra, hogy a belső udvar életét, ahol a református kultúra születik, a város főutcájára vezető dufarton keresztül kivigyék, és a társadalom más tagjai számára is elérhetővé, láthatóvá tegyék. Az esemény egy rendhagyó istentisztelettel kezdődött. Ennek keretében az utcára nyíló bejáratot övező domborműveket járták végig a résztvevők, amelyek a kollégium és a reformátusság legfontosabb eseményeit örökítik meg. Ezek egyik legfontosabb üzenete, hogy a domborművek nem a nagy elődök portréit jelenítik meg, hanem közösségeket és a jelentős személyiségek is az őket körülvevő közösségben láthatók. Példaként említette Kossuth Lajost, Kövy Sándor professzort, a nagy cseh pedagógust, Comeniust, vagy a vallásuk miatt meghurcolt gályarabokat, akik mindannyian diáktársaik, sorstársaik, vagy tanítványaik között láthatók.

Dr. Nagy Károly Zsolt szerint ez azt mutatja a ma embere számára, hogy fontos dolgok születhetnek egy közösségben. A rektorhelyettes meglátása szerint ez az egyik követendő út – amin egyébként a kollégium már évek óta jár - a közösség központú cselekvés. Ezért is fektetnek nagy hangsúlyt a közösségszervezők képzésére - mondta.

Szervezési gyakorlat

Az eseményt az intézmény beillesztette oktatási programjába is – közölte dr. Gulyás Klára egyetemi adjunktus. Kiemelte: a református közösségszervező szakon elérhető, két féléves társadalomszervezés kurzus gyakorlati elemeként kapták meg a hallgatók azt a feladatot, hogy vegyenek részt a rendezvény előkészítésében és lebonyolításában. Ők először készítettek egy online kérdőívet, amely segítségével megkérdezték az egyetem összes polgárának véleményét. Ennek alapján állították össze a programelemeket – tette hozzá.

A színes és érdekes programok szervezése során a hallgatók is sok hasznos gyakorlati tudással gyarapodtak – mondta el tudósítónknak Acsainé Földes Ibolya a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem egyházi közösségszervezés mesterszak hallgatója. Kiemelte: a feladatokat elosztották egymás között, és a kérdőív feldolgozása után elkezdődött a konkrét előkészítői munka. Hozzáfűzte: a szervezés időszaka nagyon intenzív volt, amelyből elsősorban azt tudták leszűrni, milyen egy programot rendszerben látni, milyen folyamat vezet oda, hogy megvalósul egy rendezvény, valamint gyakorolták a szervezők közötti kommunikációt is.

A rendezvényen egyébként helyi termékeket, kézművesek munkáit lehetett megkóstolni és megvásárolni, valamint népi játékok álltak az érdeklődők rendelkezésére. Emellett a résztvevők vezetett sétát tehettek a Nagykönyvtárban, a múzeumban és a bibliai kertben is. Sárospataki diákélet a 17. században címmel Dienes Dénes, a SRK Tudományos Gyűjteményeinek igazgatója tartott előadást, valamint megnyílt dr. Nagy Károly Zsolt Emlékdarabkák – című kiállítása is.