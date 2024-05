Dr. Koncz Zsófia ismét sűrű napon volt túl. Több átadáson is részt vett, amit nem rejtett véka alá. Facebook-oldalán számolt be a rendezvényekről, ahol fotókat is láthat az érdeklődő. „Szülőföldünk szépen fejlődik. Tarcalon elkészült a település első szálláshelye, amely szerintem gyönyörű lett, Szikszón pedig átadtunk egy nagy volumenű ivóvízhálózat-fejlesztést. Ongán a Körúti Színház előadásán kapcsolódtunk ki a helyi emberekkel, valamint meghívást kaptam a Tudatos Nők konferenciájára is” - írta a térség országgyűlési képviselője, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese.