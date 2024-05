Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében elsőfokú, citromsárga riasztást adtak ki szombaton.

Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.

Miskolcra szombaton este hatra ért el a vihar. Kopogott a jég a tetőkön. Cseresznye nagyságú jégdarabok estek.

Szombaton elszórtan, nagyobb számban a Dunántúlon és az északi, északkeleti vidékeken alakulhatnak ki zivatarok. Délután, kora este egy-egy cella a keleti határvidékre is besodródhat. A zivatarokat átmeneti viharos széllökés (~70-90 km/h), helyenként felhőszakadás (25-35 mm-t meghaladó csapadékösszeg, főként északnyugaton az ismétlődő cellákból ennél több is), illetve jégeső (~1-2 cm) kísérheti. Éjszaka a zivatarok számossága jelentősen csökken, de néhol (főként a Dunántúlon) továbbra is előfordulhat dörgés, villámlás.