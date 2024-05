Izgatottság

- Úgy várom már a szombat estét! Teljes csapattal az oldalamon, - saját zenekarommal mutathatom be első lemezemet, a Bolyongót szülővárosomban, Miskolcon, a Helynekemben. Nagy mérföldkő ez az életemben, hiszen nemcsak az album megjelenésnek örvendhetek. Nemrég nyerhettem meg a DAL 2024 versenyt, aminek köszönhetően a Legényes lett az év dala. Nyilván ez a szerzemény sem maradhat ki a játszott dalok listájából. Boldog lennék, ha együtt énekelné velünk a közönség is! Habár a Bolyongó már egy ideje elérhető az online térben, de élőben zenekarral együtt játszva egészen különleges hangulatú lesz. Számos ötlet és dal született már a győzelem óta, - készül a következő lemez anyaga is a berlini stúdióban, szóval, lesz néhány újdonság is, amit eddig még sehol nem hallhatott a közönség korábban, - először itt Miskolcon fogjuk játszani őket. Mindig nagyon izgalmas egy-egy koncertre, eseményre való készülés, de ez a szombati most más lesz. Azt hiszem ezzel veheti kezdetét a lemezbemutató turném, és az sem véletlen, hogy Miskolcot választottam első állomásnak, én is itt születtem, innen indult el minden fontos zenei dolog az életemben, így egyértelmű volt számomra az is, hogy itt kezdjük meg "Bolyongós" utunkat – fejtette ki portálunk kérdésére válaszként László Evelin.