Az egykori igazgató kiemelt figyelmet fordított arra, hogy megtalálja a közös hangot a diákokkal. Rózsa László már gyermekkorában, általános iskolás korában elhatározta, hogy pedagógus lesz, mert szerinte ez a legszebb hivatás:

„A tanítás teljes embert kíván, ezt nem lehet 8 órában csinálni, folyamatosan tevékenykedni kell.”

Mert minden egyes órára alaposan fel kell készülni, Rózsa László szerint ez mindig is így volt és a mai napig is alapkövetelmény. A jó tanár sokat dolgozik azon, hogy a legszárazabb tudásanyagot érdekessé, izgalmassá tegye a gyermekek számára. A matematika és kémia tantárgy esetében is színesítette az óráit, hogy a nehézségek ellenére örömöt leljenek benne a diákok. Csak így érhető el, hogy a gyermekek ne teherként, hanem igazi élményként éljék meg a tanítást.

Jövőképet ad a hátrányos helyzetű gyermekeknek

A Comenius egyik díjazottja a Monoki Kossuth Lajos Általános Iskolában dolgozó Szajkó Cintia, aki nagyon nehéz társadalmi helyzetben lévő gyermekekkel foglalkozik.