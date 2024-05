A Miskolcon tanuló diákok számára hatodik alkalommal kiírt program a matematika és a fizika mellett az idei tanévben két új természettudományos tantárggyal, a kémiával és a digitális kultúrával bővült. Decembertől pedig DVTK-BorsodChem Ösztöndíj néven futott tovább a program, hiszen a BorsodChem névadó támogatóként csatlakozott a kezdeményezéshez.

Veres Pál, Miskolc polgármestere köszöntötte elsőként a jelenlévőket. Kihangsúlyozta, nagy büszkeség számára, hogy a legkiválóbb tanulókat köszöntheti, hiszen a lelke mélyén tanár maradt és igazán a tehetséges fiatalokkal és a kollégákkal érzi otthonosan magát.

A DVTK több, mint egy csapat, olyan identitást ad a városnak, ami minden miskolci lelkében ott van. Ezen felül pedig olyan módon vállalták a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó fiatalok tehetséggondozását, ami nemcsak az országban, hanem talán Európában is egyedülálló

– tette hozzá a polgármester.

Ez a generáció magában hordozza a sikert

Dr. Kiss János országgyűlési képviselő örömét fejezte ki, hogy egyre több diák csatlakozik a programhoz. Beszédében Alex Ferguson szavait idézte: „Folyton igyekeztem messzebbre tekinteni, és a nehézségeken túl mindig a siker lebegett előttem.”Elmondta, hogy a sport nemcsak érzelmeket és sikereket, hanem kiváló menedzsereket is kitermel. Hozzátette, hogy ez a generáció magában hordozza a sikert, és jó helyen vannak ebben a programban ahhoz, hogy a szükséges tudást is megkapják ehhez."

Működik köztük a kémia

Az eseményen felszólalt Varga Béla, a BorsodChem HR és kommunikációs igazgatója, aki kiemelte, hogy a program célja a tehetséges fiatalok helyben tartása és a régió fejlődésének elősegítése. „Működik közöttünk a kémia” – mondta. Hozzátette, hogy ők is tanulóéven vannak túl, hiszen ez az első tanév, hogy a DVTK-val karöltve Miskolc legkiválóbbjait támogatja a cég. A diákoknak nemcsak névleg a támogatói, hanem követik az eredményeiket is, és tudják, mennyi munka és lemondás van a kiemelkedő eredmények mögött.

Az Észak-magyarországi Tehetségekért Alapítvány kurátora, valamint a Herman Ottó Gimnázium igazgatója, Madarász Péter elmondta, hogy nagyon fontos szerepet játszik ez a program a tehetséggondozásban. Hatalmas feladat volt a legjobbak legjobbjait kiválasztani, hiszen kiemelkedő eredményeket értek el a diákok nemcsak hazai, hanem nemzetközi versenyeken is. Köszönetet mondott a pedagógusoknak is, hiszen minden eredmény mögött több tanár munkája is ott áll.

Szerelem projekt a DVTK számára a tehetséggondozás

A DVTK és egyben az Észak-magyarországi Tehetségekért Alapítvány kuratóriumának elnöke, Sántha Gergely örömét fejezte ki, hogy a régió egyik legnagyobb vállalata támogatja ezt a programot, aminem csak a diákok, hanem az egész régió számára fontos. Ez a program a DVTK számára egy szerelem projekt, ami megmutatja, hogy a sporton kívül más módon is tudják támogatni a várost és a régiót.

A díjazottak

A kosaras lányok bajnokavatásának legszebb pillanatainak megtekintése után kiosztották az elismerő okleveleket és az értékes tárgyjutalmakat a legeredményesebb tanulóknak.

Szabó András, a Földes Ferenc Gimnázium 10. évfolyamos tanulója a második tanévben vesz részt az ösztöndíjprogramban, és az évzárón Bronz fokozatú kitüntetést kapott kiemelkedő versenyeredményeiért. „Ami a legfontosabb, hogy hetente van egy másfél órás szakkör matematikából – ami az én tárgyam ebben a programban – és sokkal több tudást kapunk, mint az a tanórai keretek között lehetséges” – nyilatkozta. Az eredményei közül legbüszkébb az Arany Dániel Matematikaversenyen kapott dicséretére és a Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen elért 2. helyezésére. Mindenképpen a matematikával szeretne középiskolai tanulmányain túl is foglalkozni.

Arany fokozatú kitüntetésben részesült: