Okosan kell használni a zöldenergiát

– Az ember megjelenésével kezdődött el a fosszilis energiafelhasználás, és indukálta az üvegházhatású gázok kibocsátását. A szén-dioxid koncentráció a levegőben folyamatosan nőtt az elmúlt években. Az emberi tevékenység okozta klímaváltozást meg kell állítanunk. Tudjuk, mi történik, tudjuk, milyen megoldások lehetnek a klímaproblémákra, és tudjuk, hogyan tudunk az emberi tevékenységen változtatni a fenntarthatóság érdekében. Zöldenergiára szükség van, de azt okosan kell használnunk – mutatott rá, dr. Botos Barbara klímaügyekért és klímadiplomáciáért felelős utazó nagykövet, az Energia21 kezdeményezés alapító tagja.

– A körforgásos gazdálkodás alapja az Európai Unió hulladékpolitikájának. Ugyanakkor a hulladékfeldolgozás során kihívásokkal nézünk szembe, például az energetikai hulladék esetén a technológia fejlődésével csökkenek az újrahasznosítható anyagok. A Miskolci Egyetemen részletesen vizsgáljuk az LCD és OLED kijelzők minél optimálisabb újrahasznosíthatóságát, emellett kiemelt szerepet kapnak a kutatásainkban a járművek és ezen belül is az energiatárolók feldolgozása és hasznosíthatósága – hangoztatta dr. Nagy Sándor, a Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítés és Környezettechnológia Intézet igazgatója, egyetemi docens.

Jöjjenek el, próbálják ki

– A miskolci tervek előremutatóak, hiszen a közösségi közlekedés választásával máris nagymértékben hozzájárulnak a város lakói a fenntarthatósághoz. Arra biztatom a miskolci és környékbeli lakosokat, hogy jöjjenek el és próbálják ki a péntekig elérhető, ingyenes és izgalmas Zöld Életre Valók roadshow programjait, és ismerkedjenek meg a jövő biztonságos és fenntartható közlekedési formáival – mondta Lázár László, a HUMDA kommunikációs igazgatója.

A DVTK parkolójában felállított rendezvénypályán a Szent Ferenc általános iskolából érkezett Kevin és Gergő éppen az elektromos rollert próbálta ki. Elmondták: máskor is szoktak rollerezni, sőt esetenként iskolába is azzal mennek. Használták már a városi elektromos rollereket is, és hasznosnak találják a környezet megóvása, a légszennyezettség csökkentése miatt.