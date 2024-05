Az ingyenes szabadtéri vetítések már pénteken is megtöltötték nézőkkel a Csengey-kertet, szombaton pedig a 2022. évi CineFest közönségdíjas filmje, a Nyugati nyaralás és az ugyancsak 2022. évi CineFest Zukor Adolf díjas alkotása, a Hat hét vonzotta a különleges alkalomra a miskolciakat.

A Nyugati nyaralás című vígjátékot Tiszeker Dániellel, a film egyik rendezőjével nézhették végig az érdeklődők, aki a vetítés után közönségtalálkozó keretein belül válaszolt a kérdésekre.

Magasságok és Mélységek

A Kertmozi Fesztivál vasárnap is folytatódik, szintén egy emlékezetes magyar játékfilm, a Magasságok és mélységek megtekintésére lesz lehetőség. A film Csoma Sándor – aki számos nemzetközi hírű kisfilm rendezője – első egész estés játékfilmje volt. A rendező is tiszteletét teszi a vasárnap 20 órakor kezdődő vetítésen miskolcon, ami után közönségtalálkozóra is sor kerül.