– Örömmel jelentjük be tehát a II. Szirmabesenyői Oldtimer Kiállítás és Szépségversenyt dátumát. Idén május 25-én, szombaton fogadjuk a legendás és kultikus autókat és a tulajdonosait - jelentette be Lengyel Roland szervező. - Azt is érdemes hangsúlyozni, hogy a nosztalgia palettáján új színekkel és meglepetésekkel készülünk a régi járművek szerelmeseinek.