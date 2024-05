Ennek a programnak a részeként az önkormányzatoknak is lehetőségük nyílt energetikai korszerűsítésre a TOP-os pályázatok révén – mondta. Ezzel élt Hollóháza is, ami példaértékű fejlesztést eredményezett, az energiaszámlák mintegy 45 százalékkal lettek kisebbek – emelte ki a képviselő.

Kilencszáz millió forint

Az önkormányzati ciklus végéhez közeledve dr. Hörcsik Richárd értékelte is a helyi önkormányzat munkáját, aminek véleménye szerint a legszembetűnőbb eredménye az a mintegy 900 millió forint, ami a településre pályázati forrásként érkezett. A jelentősebb eredményeket kiemelve megemlítette: folytatódott a csapadékvíz elvezetés kiépítése, orvosi műszereket szereztek be, utcákat újítottak fel, falugondnoki buszt szereztek be, valamint felújították az idegenforgalmi szempontból is értékes, különleges helyi római katolikus templomot. Ezt a sort zárta a most átadott beruházás.

A képviselő a fontos további a további teendők között említette - amelyek nemcsak Hollóháza, de a térség lakóit is érintik – a hegyközi utak felújítását. Emellett szükség lenne Hollóházán kiépíteni a szennyvízhálózatot, amely jelenleg a településnek csupán egy részén elérhető szolgáltatás. A honatya utalt rá, hogy a korábban elmulasztott fejlesztés ma nagyon sokba kerül, amit 15-20 éve még 400-450 millióból meg lehetett volna oldani, az most kétmilliárd. Ilyen összeget a mai viszonyok között nehéz pályázati úton elnyerni – mondta portálunknak.