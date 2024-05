Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye ipari termelése értéke az elmúlt évtizedben háromszorosára növekedett – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Edelényi Ipari Park átadóján pénteken. Emlékeztetett: 2010-ben ez a szám 1640 milliárd forint volt.

Rekordmennyiségű beruházások

A miniszter azt is elmondta, hogy három éve tették le az ipari park alapkövét. „Akkor egy világjárvány közepette feltettük azt a kérdést magunknak, hogy jöhet-e még rosszabb, és akkor nemleges választ adtunk erre a kérdésre” – mondta. Rámutatott: a koronavírus-járványnál egy súlyosabb veszély fenyegeti hazánkat a szomszédban dúló ukrán–-orosz háború miatt. „Egy ilyen háborús időszakban minden beruházásért meg kell küzdeni” – húzta alá. Azt is elmondta, hogy békeidőben minden fejlesztés szinte automatikusan jön, azonban most nem azt a korszakot éljük.

Jó hír azonban, hogy a nehézségek ellenére Magyarország 2023-ban rekordmennyiségű beruházást tudhatott a magáénak

– mondta. Arra is emlékeztetett, hogy ennek alapjait egy stabil több mint tízéves kormányzás tette lehetővé. Szijjártó Péter azt is elmondta, hogy a 10 hektáros ipari parkból 6 már betelt, és a Magyar Kormány azon dolgozik, hogy a maradék 4 hektárra is beruházások érkezzenek.

Munkahelyeket teremt

Molnár Oszkár, Edelény város polgármestere arról beszélt, hogy a rendszerváltás után a város 2000 munkahelyet veszített el. „Nagyon sok próbálkozás volt, hogy tudjunk idecsalogatni vállalkozásokat, mivel 1990 után nagyon sok földet eladtak a városban és annak térségében” – mondta. Azt is hangsúlyozta, hogy nehéz volt elérniük, hogy a most megvalósult ipari parki területet megvásárolják. Majd hozzátette ez a zöldmezős beruházás nagyon fontos a város életében, hiszen számos munkahelyet teremt.

Fontos az együttműködés és a béke

Demeter Zoltán, a térség országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, hogy a most átadott ipari park nemcsak egy jelentős beruházás Edelény életében, hanem egy szimbóluma is annak, hogy milyen eredményeket tudunk elérni békében. „Együttműködve és egymást meghallgatva tudunk a leghatékonyabban dolgozni” – mondta.

Arra is rámutatott: az ipari parkok munkahelyeket teremtenek és ösztönzik az innovációt. „Mindez csak akkor valósulhat meg, ha béke és biztonság van az országban, mert egy háború sújtotta országban nem lehet előre tervezni, és nem lehet biztosítani a megélhetést” – emelte ki. Azt is megjegyezte: az itt létesülő ipari terület egy lehetőség a jövő nemzedékének. „A beruházás növeli az önkormányzat bevételeit, és a Magyar Kormány elkötelezetten dolgozik a munkanélküliség csökkentésén” – mondta.

Szijjártó Péter részt vett pénteken Szikszón a Hell Energy 80 milliárd forint értékű kapacitásbővítő beruházásának az átadásán, amelynek a nyomán 240 új munkahely jön létre, az üdítőital-gyártó vállalat pedig megerősítheti piacvezető pozícióját a világ több országában. Illetve Szerencsen a PIMCO Kft. bokrétaavató ünnepségén is.