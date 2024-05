Immár harmadik alkalommal rendezik meg a Hangszínhely Fesztivált Miskolcon.

Most hétvégén, május 31. és június 2. között várják az érdeklődőket a programok, amelyeknek lényege, hogy a két művészeti ágat, a zenét és a képzőművészetet ötvözik. Érdemes rá kilátogatni. Ha máshonnan nem, onnan biztosan mindenki ismeri ezt a rendezvényt, hogy a fesztivál ideje alatt festik meg művészek a Csengey-kert kerítését, így lesz ez most is.

No de nézzük az elejéről.

Ötlet után megvalósítás

A rendezvényt 2022-ben szervezték meg először Miskolcon. Kishonthy Zsolté, a MissionArt Galéria társtulajdonosáé volt az ötlet, hogy legyen Miskolcon is egy ilyen fesztivál, Nagy T. Katalin művészettörténész pedig örömmel vállalta el a szervezést.

– Egyfajta átjárás jellemzi a programokat a különböző műfajok között – magyarázza. – Együttesek lépnek fel, akiknek közük van a vizualitáshoz, és képzőművészek muntatják be munkásságukat, akik zenei elemeket is használnak a művészetükben.

Említi is azonnal Gregovszki Gábor képzőművészt, aki fényfestésével már többször elkápráztatta a miskolciakat, ez alkalommal – pénteken este – a Kapuzárási Pónik zenekar koncertjén nézheti majd a közönség különleges fényjátékát a Miskolci Galéria udvarán.

Át-átjárnak a műfajok között

A hang és a képzőművészet házassága viszonylag új dolog, de hatalmas iránta az igény világszerte, sok művész alkot úgy, hogy művészetében át-átjár a műfajok között. Hagyomány már a fesztivál hároméves történetében, hogy az első napján csoportos kiállítás nyílik a Miskolci Galériában (május 31., 18:30), amelynek kurátora T. Nagy Katalin. Minden alkotóra jellemző a vizualitás és a hang kapcsolata, de a nézőbarát interaktivitás is jellemzi a tárlatot.

Egy éve, épp a fesztiválon mutatkozott be rendezvényhelyszínként a Csengey-kert

Fotó: Bujdos Tibor

– Két újdonság is megjelenik az idei rendezvényen az előzőekhez képest – mondja Nagy T. Katalin. Egyrészt az, hogy sikerült megnyerniük a Bélaműhely Sound Art formációt, akik többször is fellépnek a három nap folyamán. Miskolcra érkezik Pinviczki Judit bőrtárgytervező iparművész is, aki olyan bőrdobokat is készít, amelyeken játszani is lehet.