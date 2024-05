Annak ellenére, hogy az ebek testének legnagyobb részét szőr fedi, ez még nem jelenti azt, hogy az ultraibolya sugárzás ne jelentene rájuk veszélyt. Ahogyan egy ember, úgy egy kutya is le tud égni, amit legalább annyira komolyan kell venni – írja az enkutyam.hu.

A leégés tünetei

Bár a leégés gyakoribb nyáron minden olyan időszakban és helyen lehetséges, ahol magas az UV-sugárzás. Ilyen lehet például egy hóval fedett hegycsúcs, vagy egy árnyékos terület a strandon. Fontos továbbá megjegyezni, hogy az ablaküveg sem szűri meg a káros sugarakat, így azok az ebek, akik előszeretettel figyelik az udvart az ablakból, szintén kockázatnak vannak kitéve. Ezzel csak arra szeretnénk utalni, hogy a baj könnyen megvan, nem számít, hogy milyen az adott eb életstílusa. A sérülés súlyosságától függően a leégett kutyák a következő tünetek közül egyet vagy többet is mutathatnak: kipirosodott, kivörösödött bőr, a terület fájdalmas, érzékeny, a szőr kihullik az adott ponton, a fülek széle száraz, repedezett, bőrfekélyek, sebek, kiütések, fertőzések alakulnak ki, súlyos esetekben a kutya általában letargikus és lázas is lehet. A krónikus napsugárzás okozta károk miatt a bőr megjelenése megváltozhat. Az aktinikus keratózis alkalmával az érintett területek kipirosodhatnak, pikkelyesek lehetnek és megvastagodhatnak. Az ilyen jellegű elváltozások a bőrrák nagyobb kockázatát is jelenthetik, bár azt fontos hozzátenni, hogy bőrrák előfordulhat olyan kutyáknál is, akiknél soha nem alakult ki a betegség.

A bőrrák a legveszélyesebb

A bőrrák kialakulása a napégés egyik legaggasztóbb veszélye. Csakúgy, mint az embereknél, a kutyáknál is kialakulhat rosszindulatú melanóma, laphámsejtes karcinóma vagy más típusú bőrrák UV-sugárzás okozta bőrkárosodás után. A rák kialakulásának valószínűsége kutyánként változó lehet, de vannak olyan ebek, amelyek külső adottságaik vagy életmódjuk miatt hajlamosabbak lehetnek rá. Ahogy ránk, úgy a kutyákra is igaz, hogy a világosabb bőrű és szőrzetű személyek, illetve egyedek könnyebben leégnek. Kutyák esetében ez fokozottan igaz azokra az ebekre, akiknek nemcsak világos a szőrzete, de rövid is. Továbbá kiemelten kell ügyelni azokra a négylábúakra, akik valamilyen állapot miatt szőrhullással küzdenek, vagy hosszú szőrüket nyárra rövidre nyírják, esetleg borotválják. Azokra a területekre, ahol finomabb, vékonyabb a bunda, mint például a fülek szélei, az orrnyereg, a szemek és a pofák környéke, valamint a has és az ágyék, kiemelt figyelmet kell fordítani. Az első és legfontosabb dolog, hogy nem szabad sétálni vinni a kutyát azokban az órákban, amelyekben az UV-sugárzás mértéke a legmagasabb. Ez jellemzően 10 és 16 óra között van.

A napvédő krém lehetőleg legyen illatanyagmentes, és rendelkezzen legkevesebb 30-as fényvédő faktorral. Nem kell a kutya teljes testére felkenni, elég, ha a fentebb taglalt, égésre hajlamosabb részekre felviszed a terméket annak leírása szerint. Ha megvan a baj, de az égés csak nagyon enyhe, próbálj a területre hideg törülközőt vagy valamilyen puha textilt helyezni, esetleg kenegetheted 100 százalékos Aloe vera géllel. Fontos, hogy semmilyen gyógyszert, emberek számára készült készítményt ne adjunk addig a kutyának, míg nem egyeztettünk orvossal, ugyanis a gyógyszerek közül több, például az ibuproféntartalmú láz- és fájdalomcsillapítók az állat halálát okozhatják.