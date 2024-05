MÁJUS 25. SZOMBAT

II. HELL Diósgyőr Rally

Elit mezőnnyel startol a II. Hell Diósgyőr Rally. Május 24-26. között a szakág teljes palettája Miskolcra érkezik, az ORB mellett az ORB2, az ORB3 és a Historic párosai is rajthoz állnak a futamon.

15. Játékos VárosJárás

Az idén 23 éves Itthon Miskolcon Egyesület és az általa alapított Szeretem Miskolcot mozgalom 15. alkalommal rendezi meg a miskolciak körében népszerű kulturális társasjátékát, a „Játékos Városjárást”-t, melynek keretében újra felfedezzük lakóhelyünk különleges értékeit és megismerkedünk a város egykoron élt és maradandót alkotott személyiségeivel. Újra játékra hívják a családokat, diákokat, baráti társaságokat, munkahelyi, civil, szakmai közösségeket, nyugdíjas klubokat, egyszóval mindenkit, akit érdekel az a város, amely otthonunk, munkahelyünk és egyben életünk legkedvesebb játszótere. Az idén a játék középpontjában a Miskolci Nemzeti Színház 200 éves története áll. A Játékos VárosJárás időpontja: 2024. május 25. (szombat) 8:30 – 16:00. A játék bázisa a Tudomány és Technika Háza, innét indul és itt zárul a játék. További információk: https://www.facebook.com/varosjaras

Avasi családi nap

Szombaton 9 és 13 óra között az Avasi Gimnázium előtti téren (Miskolc, Kalpak György út 2.) családi napot tartanak: ugárlóvárral, arcfestéssel, csillámtetoválással, rally autóval, játszóparkkal, 10-től bábelőadással, 11-től a Csiribiri zenekar előadásával várják a családokat.

Martinkertvárosi gyereknap

Martinkertvárosban az Iskola téren progrokkal várják a családokat szombaton. 10 órától Pónicikli, arcfestés, csillámtetoválás, kézműveskedés, ugrálóvár, zsákbamacska, bográcsgulyás várja a kicsiket és a nagyokat. 11 órától közönségtalálkozó a Jegesmedvék játékosaival. Lesz hajfonás, buborék-show, jön Tik Tak bohóc és Cukor bohóc és Balázs András bűvész.

Gyereknapi programok az Ellipsum Élményfürdőben

A Liliput játszóház animátorai egész nap várják a kicsiket kifestőkkel, puzzle-lel, memóriajátékokkal, óriásszínezővel, horgászattal. 13 órától láthatják a Csodamalom bászínház előadását. 14 órától sakkversenyt rendeznek, 15-től pedig csúszdaversenyt a gyerekeknek.

Gyereknapi programok a Barlangfürdőben

Kézműves sarokkal, kifestőkkel, puzzle-lel, memóriajátékokkal várják a kicsiket. Lesz kincsavadászat, vízi kidobós és vízi kötélhúzás.

Gyereknapi programok a Selyemréti Strandfürdőben

Kézműves sarokkal, kifestőkkel, memóriajátékokkal, puzzle-lel várják a kicsiket, és lesz vízi limbó és homokvárépítő verseny.

Gyermeknap a Szeleta Park Látogatóközpontban

A Miskolci Nagycsaládosok Egyesülete gyereknapot szervez a Szeleta Park Látogatóközpontban szombaton. Regisztráció itt!

Gyermeknap a Gárdonyi parkjában

Május 25-én, szombaton 10 és 14 között várják a családokat a Miskolc-Gárdonyi Géza Művelődési Ház parkban (Miskolc, Sütő János u. 42.). 11:00 órától bohócműsorral készülnek, közben lesz ugrálóvár, a Pajta Játék-tár játékai, szabadtéri játékok, arcfestés, csillámtetoválás, kézműves foglalkozás, egzotikus állatok, büfé, vattacukor, lufihajtogatás, rendhagyó "Mocorgó" és "Maminbaba" foglalkozás, pónicikli, a Liopold Macskaélet Alapítvány foglalkoztatója. A gyermekprogramok idején az anyukák, nagymamák ingyenes női jóga bemutatón és beszélgetésen vehetnek részt Viszlai Melinda jógaoktatóval.

Gyermeknapi kavalkádra készülnek az alacskai kastélykertben

Május 25-én (szombaton) színes programokkal várják az egész családot. Lesz vetélkedő kicsiknek és nagyoknak, bábelőadás, amin a gyerekek megismerhetik a székely menyecske és az ördög történetét, majd a Gézengúzok együttes ad vidám, interaktív koncertet a gyerekeknek.

Felsőzsolcai Gyereknap

Felsőzsolca Város Önkormányzata szeretettel várja a gyermekeket szüleikkel együtt május 25-én, szombaton a Felsőzsolcai Gyereknapra. A rendezvényre látogatók színes programokon vehetnek részt délelőtt 10 órától 13 óráig. Idén is lesznek ugráló- és légvárak, kézműves foglalkozások, lesz arcfestés és csillámtetoválás, és további érdekességeket ígér a játszótér. Délelőtt fellép az Varga Feri és Balássy Betti, és érkezik a Jósvafői PETE Stúdió természettudományos játéktere. A mozogni vágyók idén is várja a Verdák-Derby. A vidám napon kerül kihirdetésre a Föld Napja Felsőzsolcán 2024. pályázat eredménye is.

Szirmabesenyői Szinyei Majális

Oldtimer kiállítással és szépségversennyel, MotorosBörzével, színes színpadi programokkal, szépségsátorral, akadálypályával, mászófallal, állatsimogatóval, páros bringaversennyel várják az érdeklődőket egész napos családi rendezvényre a Szirmabesenyői Szinyei Majálison.

Programok 10 órától: II. Szirmabesenyői Oldtimer Kiállítás és Szépségverseny, Szirmabesenyői Motoros Börze, Sipos F. Tamás - Trabanton szállni élvezet, Oldtimer Kiállítás és Szépségverseny eredményhirdetés, polgármesteri köszöntő, óvodások, iskolások műsora, Miskolcz-Revital Táncsport Egyesület műsora, Super Troupers – Legendák nyomában, Miki-Niki és a Csinibabák, este nyolctól Magna Cum Laude koncert.

Gyereknapi 7próba Cserépváralján

Gyermeknapi forgatag Cserépváralján a focipályán: 2024. május 25-én szombaton, 10 órától programok várnak a gyerekekre a Völgyzugoly Ifjúsági Szállónál. Néphagyományt éltető hétpróbával, kirakodó fabatkavásárral, kézműves foglalkozásokkal és termékekkel, házi finomságokkal és helyi ízekkel, sőt még lovaglással, nyilazással, kötélhúzással várják előgyermeknap alkalmából a kimozdulni vágyó, természetkedvelő családokat Cserépváralja erdei táborhelyszínén és focipályáján. A próbatételek során (a Hétpróba állomásokon) szerzett fabatka a vásárban költhető el finomságokra és portékákra. Kézműves foglalkozások színesítik a napot, agyagozással, nemezeléssel, szövéssel, fonással, körmöcskézéssel.

Kisvonatozás

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. május 25-én rendezi meg a lillafüredi kisvasút kisvasúti napját. A program keretében különvonatok indulnak a menetrend szerinti vonatok által nem járt Mahócai szárnyvonalra. A résztvevők Mahóca és Andókút környékén egyéni programlehetőségek közül választhatnak. Érdemes elsétálni a Varbói-tóhoz, piknikezni az Andókúti forrástó partján, de kicsit hosszabb túra keretében Lillafüred felé is kirándulhatunk, vagy bejárhatjuk a szárnyvonal néhai, Farkasgödör-Örvénykőig vezető szakaszát is. Andókúton a rendezvény idején bográcsgulyás várja az arra előzetesen regisztráló utasokat. A programra jelentkezni a [email protected] email címen lehet a felnőtt és gyermek utasok számának, valamint az ebéd igénynek a megadásával.

VII. Hétvölgy Fesztivál Ózdon

Ózdon, az Ifjúsági Parkban a három nap alatt a szokásokhoz híven széles programkínálat fogadja a kilátogatókat. A zenés mulatságon kívül a területen felállított vidámparkban is eltölthetik idejüket az emberek, illetve az árusok portékáiból is válogathatnak, de kicsiknek és nagyoknak egyaránt készülnek elfoglaltsággal. Szombaton jön BEBE, Sunrise és a Neoton Família Sztárjai.

Mini és a Bartók on Rock

Kisfaludy András mozija Bartók Béla zenei világát állítja középpontba. A zenés dokumentumfilm a kulisszák mögötti világba is elkalauzolva a nézőt rámutat, miszerint a zseniális zongorista-szerző, népdalgyűjtő a magyar, illetve Kárpát-medencei népzenei hagyományok klasszikus zenével ötvözött művei 20. századi kortárs zenére (progresszív rock) átdolgozva is képesek komoly értéket létrehozni. Amíg Bartók egyik emblematikus alkotását, az Allegro Barbarót az angliai származású, néhai Keith Emerson, hazánkban két másikat az akkoriban még kevésbé ismert billentyűs-zeneszerző talentum Papp Gyula adaptált a progresszív rock műfaj jegyében. Az Este a székelyeknél, illetve az Első román tánc című zongoradarabok aztán a Török Ádám fuvolista-énekes-szerző vezette korai Mini együttessel nyerték el (akkori) végső formájukat. Mindkét átirat ékes bizonyítéka a zenei műfajok közötti átjárhatóságnak, illetve a hagyományos zenei keretek szétfeszítésének. A Mini és a Bartók on Rock című filmalkotás elsősorban Papp Gyula és Török Ádám szemszögéből, illetőleg elbeszélése nyomán követi végig az azóta több ráncfelvarráson is átesett mű pályafutását. Mindez kiválóan illusztrálva az alkalmanként iróniába, vagy szatírába hajló, a történethez szervesen igazodó korhű társadalomrajzzal, a humort, vagy éppen drámaiságot sem nélkülöző jelenetekkel, illetve korabeli dokumentum fotó- illetve film bevágásokkal. Május 25-én a vetítés (2024. május 25. 16:30, Béke terem) előtt pódiumbeszélgetésre várják az érdeklődőket, amelyen jelen lesz Kisfaludy András filmrendező, Fedor Vilmos zenész-író, Völgyi Béla Tibor (Bécó) fuvolista - énekes (Mini Art-űr zenekar). A beszélgetést moderálja Hegedűs István újságíró. További info itt!

László Evelin koncert Miskolcon

A Dal 2024 Győztese - László Evelin első, zenekaros miskolci koncertje lesz szombaton a Helynekemben 21 órától.

MÁJUS 26. VASÁRNAP

Gyereknap a Népkertben

Vasárnap 9.30-kor a Miskolci Mazsorett Együttes megnyitójával kezdődik a gyereknap Miskolcon, a Népkertben. A Kacagó Bábszínház előadását 10 órától láthatják az érdeklődők. 11.30-tól a Bogármuzsika, 13 órától a Diósgyőri Jazz Tánc Klub lép színpadra. A ZENITA "Zenével az Ifjú Tehetségekért Alapítvány" zenei válogatása gyerekeknek jön 13.30-kor, ezt követi a KÖDMÖN Formációs Táncegyüttes. A Csiribiri Együttes zenél 15 órától, majd a Helikoffer 16-tól. Egész nap vár az interaktív játékpark, mászófal, íjászkodás, óriás jenga, óriásbuborék-show, bohóc, pónicikli, cornhole, ügyességi játékok, arcfestés, kavicsfestés, kézműveskedés, lufihajtogatás, sportprogramok. Lesz vidámpark, ugralóvár, lézerharc, kishints lovagoltatás, gasztronómiai, játék- és kézműves vásár.

Gyereknapi programok a Miskolci Állatkertben

Gyermeknap alkalmából a Miskolci Állatkertbe arcfestő és bábszínház érkezik: 2024. május 26-án, vasárnap gyermeknapi programokkal várják az érdeklődőket. Azért, hogy a csillogó szemű gyerkőcök nehogy lemaradjanak az élményről, a Miskolci Csodamalom Bábszínház felajánlotta, hogy ezen a napon két előadást is játszik erdei színpadunkon. A Kiskakas gyémánt félkrajcárja című előadás 11.00 és 15.00 órai kezdettel is látható lesz a bábszínház jóvoltából. 10.00-16.00 óra között ingyenes arcfestés varázsolja át a gyerekeket kívánságuknak megfelelően.

Gyereknapi programok az Ellipsum Élményfürdőben

A Liliput játszóház animátorai egész nap várják a kicsiket kifestőkkel, puzzle-lel, memóriajátékokkal, óriásszínezővel, horgászattal. 13 órától láthatják a Csodamalom bászínház előadását. 14 órától sakkversenyt rendeznek, 15-től pedig csúszdaversenyt a gyerekeknek.

Gyereknapi programok a Barlangfürdőben

Vasárnap is lesz ugrálóvár, kincsavadászat, vízi kidobós és vízi kötélhúzás, illetve a kézműves sarokban kifestő, memóriajáték, puzzle,

Gyereknapi programok a Selyemréti Strandfürdőben

Kézműves sarokkal, kifestőkkel, memóriajátékokkal, puzzle-lel várják a kicsiket, és lesz vízi limbó és homokvárépítő verseny. Dozsnyák Péter táncműsorral készül.

Gyermeknap a Miskolci Modellautósokkal

Vasárnap 10-től 15-ig várnak minden érdeklődőt a József Attila úti Auchannál a Miskolci Modellautósok. Ami lesz: ügyességi labdajátékok, a Miskolci Modellautósok autóinak képkirakó versenye, 3D technikával nyomtatott RC autók összeépítése, szerencse kockadobó játék, Off road RC modellautó kipróbálása, aszfaltrajzverseny, csillámtetoválás.

Kinyílnak a szertárkapuk

Idén is nyitnak a szertárkapuk, vagyis május 26-án 436 helyszínen várják a tűzoltók gyereknapon a családokat. Az ország legtöbb hivatásos tűzoltólaktanyája és őrse, a csatlakozó önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok, kiállítóhelyek, valamint a budapesti Tűzoltó Skanzen és a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma is megnyílik a látogatók előtt. A kapuk délután négykor záródnak, addig mindenki keresse fel a hozzá legközelebbi laktanyát, különben újabb egy évet kell várnia erre a lehetőségre.

Hivatásos tűzoltólaktanyák listája: https://katasztrofavedelem.hu/.../docum.../2024-05/83846.pdf

Nem hivatásos tűzoltóságok, tűzoltó-egyesületek: https://katasztrofavedelem.hu/.../docum.../2024-05/83848.pdf

Séta a Fenyőkertben

Az Avasi Arborétum Miskolc/Dr. Adorján Imre Fenyőkert vasárnap is várja a látogatókat: 13 órától 15 óráig még a Rhododendron liget virágzást el lehet csípni, aki lemaradt volna róla eddig.

Tokaji gyereknap

Már hagyomány a gyermeknap a Fesztiválkatlanban. Látogassanak el május utolsó vasárnapján, Tokajba. Izgalmas műsorokkal, meglepetésekkel várnak mindenkit. Lesz itt minden, amit élvezhet majd az egész család. A kicsiknek bábszínház, a nagyobbaknak sportbemutatók, artista parádé, játékos vetélkedők. Itt lesz Pancsi bohóc, és a gyerekek személyesen találkozhatnak kis kedvenc mesehőseikkel, a kíváncsi Bing nyuszival, de még Bogyóval és Babócával is. Népi játékok, kézműves foglalkozások teszik majd még élvezetesebbé a napot. Kicsik és nagyok is megtalálják a nekik való szórakozást.

Ha a színesebbnél színesebb programok során pihenésre vágynak, válogathatnak majd a vásári finomságok közül vagy felülhetnek a városnéző sétavonatra. Kísérő programok között megtalálják egész nap az ugrálóvárat, arcfestést és a gyermekek kedvencét, a csillámtetoválást is.

Gyereknap Szerencsen

Programok sokaságával várják a Szerencsi vár udvarában vasárnap 14 és 18 óra között a családokat. Lesznek játékos ügyességi feladatok, célba dobás, rolleres akadálypálya, a DVTK szerencsi darts klubjának bemutatkozása, ugrálóvár, kiskörhinta, íjászat, rajzverseny, cicafotó-pályázat kiállítás és közönségszavazás, arcfestés, csillámtetkó, hajfonás. Egész délután várja a kicsiket a gumikerekes kisvonat. 15 órától cicajelmez versenyt rendeznek. A Vándor Mese Társulat négy órától szórakoztatja a gyerekeket a Csizmás kandúr bábelőadással, majd a buborékshow után a Fantáziamalom Családi Színház Magyar népmesék interaktív gyerekműsorát láthatják.

Mezőkövesd Gyereknap 2024

A Mezőkövesd Gyereknapot 2024. május 26-án rendezik meg a mezőkövesdi Zsóry Ligetben, ahol koncertek, családi és gyerekprogramok, gólyalábasok, trambulin, aszfaltrajzolás, ugrálóvárak, kézműves foglalkozások és még sok nagyszerű program várják a kicsiket és nagyokat egyaránt. Délután egykor a Dance Lit Hip-Hop Tánciskola Mezőkövesdi Csoportjai lépnek fel, azután következik az ALMASZÓSZOK ZENEKAR koncertje, 14:40-kor a Mezőkövesdi Mazsorett Csoport lép színpadra, majd a SkyDance Akrobatikus Rock And Roll és lesz gólyalábas interaktív műsor is. Este 5-kor a USNK zárja a programot. További programok arany, ezüst tetoválás, tűzoltóság, hajfonás, aszfaltrajzolás, trambulin, léggömbhajtogató, íjászat , guruló-ló , arcfestő , csillámtetkó, ugrálóvárak, buborék, játékkuckó, kézműves foglalkozás.

Gyereknap Kazincbarcikán

Kazincbarcika Fő terén tartják a városi gyereknapot vasárnap 15 órától. Környezettudatos kézműves foglalkozások, játék és buborék, munkagépek, arcfestés, hajfonás, segway- és rollertúrák várják a kicsiket. Itt lesz Super Mario, Minecraft, Micimackó és barátai, Kardos-Horváth János, 17 órától Brandnyúl koncert. 18 órától Bennipowa várja az érdeklődőket.

Gyermeknapi piknik Tiszaújvárosban

Vasárnap délután kettőtől várják a családokat Tiszújvárosban a szelfi pontál és a Szent Istán szobor mögötti füves területen. A programsorozat a Tiszaújvárosi Gyermek Mazsorett Csoport bemutatkozásával indul, majd következik Mágika Bohóc és Mimi Bohóc interkatív műsora. 15 órától Szűcs Ádám bűvészkedik. Paprika Jancsi és az ördögök bábelőadással négy órától várja a kicsiket az Aranykapu Bábszínház. Majd színpadon az Egyszervolt Mesezenekar, hattól a Borsod Dogsport Tiszapalkonya kutyaiskola bemutatóját láthatják, 18.30-tól a Csiribiri Zenekart hallgathatják. Egész délután lesz ugrálóvár, vetélkedők, játszóház, arcfestés, csillámtetoválás, hajfonoda, óriásszínező, cukorágyú, állatsimogató és lovaglás.

VII. Hétvölgy Fesztivál Ózdon

Ózdon, az Ifjúsági Parkban a három nap alatt a szokásokhoz híven széles programkínálat fogadja a kilátogatókat. A zenés mulatságon kívül a területen felállított vidámparkban is eltölthetik idejüket az emberek, illetve az árusok portékáiból is válogathatnak, de kicsiknek és nagyoknak egyaránt készülnek elfoglaltsággal. Vasárnap jön az Ózdi Gyöngyvirág Néptánc Egyesület, a Dance Square SE, a Szabad Szombat Táncegyüttes, a Boróka Bászínház, lesz Buli 200 interkatív gyerekműsor, Márton Marci DJ 18.10-től, a Follow The Flow 19 órától zenél.