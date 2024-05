A legmodernebb játékok várják a kicsiket

Az elmúlt időszak egyik legnagyobb beruházása volt ezen a területen ez a felújítás. A városrész fiatalodik, és ez igényli az intézményi ellátást, ennek eleget tesz a megnövekedett kapacitású bölcsőde – mondta Badány Lajos alpolgármester az átadáson.

Bízunk benne, hogy mindenki, aki ellátogat ebbe a bölcsődébe és meglátja az otthonos környezetet, szeretné majd, ha gyermeke itt töltené a napjait. Minden csoportszobához külön zárt terasz és udvar tartozik árnyékolóval és a legmodernebb kültéri játékokkal, hiszen minden lehetőséget kihasználunk arra, hogy a gyerekek a szabadban lehessenek – hangsúlyozta Kis Gyöngyi, a bölcsőde vezetője. Hozzátette, hogy minden új az épületben: a bútorokat, az új eszközöket és játékokat is a pályázat keretében szerezték be, a mai kornak megfelelő, modern beltéri és kültéri játékokkal várják a bölcsiseket. A bölcsőde 20 hetes kortól fogadja a gyermekeket, nemcsak a körzetből, hanem Miskolc bármely részéről és vidékről is.