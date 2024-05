Tizenhetedik alkalommal rendeznek Vitézlő túrát Szendrőn a jövő héten, május 10-12-én. A túrán lehet gyalogolni, futni, kerékpározni, túrakenuzni, görkorcsolyázni, via ferrátázni és úszni is. Változatos útvonalak, különleges helyszínek várnak minden sportolni vágyót: kenukat, görkorcsolyát a helyszínen biztosítanak.

A szervezők azt kérik, hogy a résztvevők a környezettudatosság jegyében tömegközlekedéssel vagy telekocsival érkezzenek, emellett ígérik, hogy a túra során szelektíven gyűjtik a hulladékot.

Előnevezni – a kerékpáros távok kivételével - szerdán május 8-án 17.00 óráig lehetséges, azt követően szombaton a helyszínen van lehetőség a nevezésre.

Együtt úszhat az olimpiai bajnokkal

Érdekesség, hogy Kiss Gergő háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázóval is találkozhat, aki a helyszínre látogat, hiszen Gergő is rajthoz áll a szombati napon, tervei szerint több mozgásformát is kipróbál. Háziállatokat is lehet nevezni a túrára. A nevező kutyák mindegyike ajándék kutyaeledellel lesz gazdagabb, a gazdik pedig kutyapiszok gyűjtő zsákot kapnak ajándékba.

Idén először úszni is lehet a rendezvény keretein belül az edelényi uszodában, az izmoknak egy kis felfrissülés, lazítás, 0,5 kilométer,1 kilométer és 1,5 kilométer távokon.