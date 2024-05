A vármegye ismert embereinek, hírességeinek frizuráját készíti immár 50 éve Madarász István mesterfodrász, aki a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) Egészségügyi Szolgáltató Osztályának elnöke, a népszerű Kézműves Kupák szervezője. Nemcsak munkájáról beszélt Hajdu Mariann szerkesztőnek, hanem az aktuális frizuradivatról, divatszínekről is. Szóba került az is, hogy mi a véleménye a divatos barber shopokról, és az is, hogy annak idején a 70-es, 80-as években ő hozta divatba a férfiak dauerolt frizuráját, amikor a DVTK aranycsapata sok-sok tagjának ő volt a fodrásza. Kiderül a beszélgetésből az is, hogy van-e utánpótlás a szépségszakmában, és hogy hogyan kerülhet egy fodrász a legfrissebb trendek birtokába.

