„2020 óta tartjuk a gyereknapot az Árvízi Emlékparkban, előtte ez a terület nem volt kihasználva. Mindenképpen érdemesnek találtuk a közösségi terek közé bevonni, hiszen minden feltétel adott, hogy nagyobb rendezvényeket tudjunk ezen a területen megtartani. Ahogyan ma is látható, a hatalmas térnek köszönhetően ugrálóvárakat és színpadot is el tudtunk helyezni. A Verdák derbi versenyt nagyon várták és nagyon szerették a gyerekek, valamint koncerttel is készültünk a mai eseményre. A Föld napja alkalmából meghirdetett rajzpályázat – amire nagyon sok gyermek jelentkezett – eredményhirdetése is a mai napon történt. Az először elindított Kerékpáros Felsőzsolca rendezvény kerékpár szépségversenyének díjait szintén most adtuk át” - nyilatkozta Szarka Tamás, a város polgármestere.

A résztvevők szórakoztatásáról Varga Feri és Balássy Betti gondoskodott családi műsorukkal, de a programok között minden korosztály megtalálhatta a neki leginkább tetsző elfoglaltságot.

A legbátrabbak daruval emelkedhettek a magasba.

A Jósvafői PETE Stúdió interaktív játéktereivel várta az érdeklődőket, míg a sebesség kiskorú szerelmesei a Verdák derbin mérhették össze tudásukat. A kísérő programok között a kézműves kuckó, a mese sarok, az ugrálóvár, az arcfestés és a csillámtetoválás tette még színesebbé a napot.