Száz évvel ezelőtt még nagyon erős volt a rivalizálás Miskolc és Diósgyőr sportklubjai között. Azt is láthatjuk a tudósítások alapján, hogy nem mindig sportszerű keretek között került sor erre. Már a tízes évek elején találunk olyan beszámolót, hogy a vasgyári szurkolók és játékosok inzultálták a Miskolczi AK csapatának drukkereit, akik persze nem maradtak adósak az adok-kapokban.

Diósgyőrben a húszas évek elején és közepén – erről az időszakról lesz szó a cikkemben – a DVTK és a DAC, Miskolcon pedig az MVSC, az MMKASE és az MMTE számított erős csapatnak a miskolci alosztály küzdelmeiben. Nem egy alkalommal súlyos sérüléssel végződtek a mérkőzések. Sőt, egyszer olyan is előfordult, hogy egy, a találkozón a nézők között helyet foglaló diósgyőri játékos fegyverrel fenyegette meg a durván játszó Vasút egyik játékosát. De ezúttal nem erről írok, hanem…

Egy nagy port kavart városi derbivel foglalkozom a mai írásomban. Az észak-magyarországi kerület I. osztályának A csoportjában (1925/26) megrendezett MVSC–DVTK mérkőzésről lesz szó.

A vasutasok Sajó-parti sporttelepén került sor a mérkőzésre, nagyszámú közönség előtt. (Nem tudjuk, hogy ez pontosan mit jelent, mennyi nézőt, mert a nézőszámot nem írták egyik tudósításban sem.) Az MVSC négy év után szerette volna visszaszerezni a kerületi bajnoki címet a vasgyáriaktól. Az őszi elsőségről döntött ez a találkozó, de jelentős előnye volt a miskolciaknak, így egy esetleges győzelemmel már a kezükben érezhették – volna – a bajnoki címet.

Miskolci VSC – Diósgyőri VTK

1–1 (1–0) – a mérkőzés az 55. percben félbeszakadt Miskolc, Sajó-parti sporttelep. Vezette: Czeizler. MVSC: Mayer II – Eperjessy, Grendorf, Hernády, vitéz Pataky, Szabó, Mayer II, Kiss, Luterán, Muhoray, Gyuricskó. DVTK: Kozusnyik – Szabó, Chojka, Klemenik, Müller, Ferenczi, Páva, Völker II, Bova, Presovszly, Völker I. Gólszerző: Kiss, illetve Ferenczi.

A két ősi rivális mérkőzésén a legtöbb esetben nem a szép játék érvényesült, de ezúttal a két csapat durvasága mindent felülmúlt.

A durva játék következménye az lett, hogy az MVSC egyik játékosának – Luteránnak – eltört a lába. A tudósító a játékvezető erélytelen működését emelte ki.

A durvaságban az élen járó Klemenik a találkozó elején először Gyuricskót, majd Luteránt tette harcképtelenné, de ekkor még mindkettejük visszatért a pályára. A másik oldal sem maradt adós, Völker II. is hordágyon hagyta el a játékteret.

A második félidő hetedik percében ismét hordágyon vitték le Luteránt, a nézőtéren pedig gyorsan híre ment, hogy eltört a lába. Az ügyeletes rendőrtiszt ekkor szólt Czeizler játékvezetőnek, hogy a mérkőzést azonnal szüntesse be, ugyanis a játéktéren és a nézőtéren is „túlfűtött hangulat uralkodott”. Így a városi derbi idő előtt – a második félidő tizedik percében – véget ért

Hogy a játékról is beszéljünk: a DVTK végig jobban játszott, a vasút játékosai idegesen, kapkodva futballoztak. A zöld-fehérek mégis megszerezték a vezetést – akkor, amikor kilenc emberrel játszottak – Kiss révén. A vasút két gól előnnyel is elhúzhatott volna, de Mayer II. elpuskázta a lehetőséget. Pár perccel később Ferenczi szabadrúgásból egyenlített.

A mérkőzésen Klemenik volt az, aki kimagaslott a társai közül, de nem a játékát tekintve, hanem durvaságban. Több játékosnak sérülést okozott. Játékban Chojkát, Müllert és Völker II.-t emeli ki a tudósító a vasgyáriak közül. Az MVSC-ben Szabó, Hernády és Páva játéka volt jónak mondható. A mérkőzésből hátralévő harmincöt percet mindenképpen befejezik, egy későbbi időpontban játsszák majd le – legalábbis így számolt be a cikk írója.

A mérkőzés több szempontból sem ért véget. A rendőrségen dr. Kravecz Zoltán rend­őr fogalmazó súlyos testi sértés gyanúja miatt tett feljelentést Luterán László lábtörése ügyében. A két gyanúsított Klemenik Ferenc és Chojka Rezső volt, a két legdurvábban játszó diósgyőri. A feljelentő rendőr a beszámolójában azt is szóvá tette, hogy a vasgyári játékosok az ellenfelek lerúgásával akartak jogosulatlan előnyt szerezni. Az is szóba került a jelentésben, hogy az MVSC futballistái még hetekig viselik majd magukon a piros-fehérek ámokfutását. A feljelentés után a nyomozóhatóság elkezdte kivizsgálni az ügyet. A Reggeli Hírlap szerint a magyar futball történetében nem történt olyan eset eddig, ahol nemcsak a rend­őrség, hanem az ügyészség is vizsgálódott a pályán történtek után.

Penyigei Manczur Lajos, az ügyészség elnöke is sürgette az ügy kivizsgálását. Nemcsak a lábtöréses eset ügyében vizsgálódtak, hanem az első félidőben történt kettős sérülés ügyében is. Luterán ekkor is érintett volt, és csak hosszú percek után tudott visszatérni a pályára. Gyuricskót is sokáig ápolták, ő még a mérkőzés után is sántított, ezért kihagyta csapata következő mérkőzését. Ahogy fentebb említettem, az első félidő két sérülésének okozója ugyanúgy Klemenik volt, mint a második fél­időben történt lábtöréses esetben.

De ne állítsuk be az MVSC játékosait szentnek, ártatlan báránykáknak, akiket a csúnya diósgyőriek bántottak.



Nézzük a Nemzeti Sport cikkét a mérkőzésről, illetve utóéletéről

„Czeizler nem hajlandó levezetni az MVSC–DVTK-meccs hátralevő idejét. Az északi kerület intézőbizottsága tegnap esti ülésén tárgyalta a félbeszakadt MVSC–DVTK meccs ügyét. Kimondotta, hogy az egyesületek 8 napon belül kötelesek a mérkőzést lejátszani. A két egyesület rögtön meg is állapodott péntek délután 3 órában. A mérkőzés megrendezése azonban akadályokba ütközik, mert Czeizler semmi körülmények között sem hajlandó a mérkőzést tovább vezetni. Sajóit szavai szerint »nem tartja sportszerű önérzetével összeegyeztethetőnek, hogy olyan egyesületnek (MVSC-nek) vezessen mérkőzést, mely ellenfeleit rablógyilkosoknak nevezi«. Czeizler véleményével hír szerint a többi északi kerületi bírák is azonosítják magukat, s így valószínűleg fővárosi, vagy más kerületben bírót kérnek a mérkőzés vezetésére. Itt említjük meg, hogy a vasárnapi mérkőzésen Hernády Károly, az MVSC többszörös válogatott játékosa annyira oldalba boxolta Völker I-et, a DVTK játékosát, hogy az a hálóba esett, s azóta is állandóan vért köp. Azonkívül azt is emlegetik, hogy Mert és Pataky szöv. bírák, mindketten az MVSC tagjai Kozusnyikot, a DVTK kapusát szembeköpték.”

(Nemzeti Sport – 1925. november 5.)



Az előbbi vádat a DVTK, az utóbbit az MVSC utasította vissza nagy felháborodással.

Folytatjuk.



