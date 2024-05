Fancsal településen a gyerekek boldogan játszadozhattak az ugrálóvárban, élvezhették a rendezvény műsorait, amin a térség országgyűlési képviselője is ott volt. A Facebook-oldalán írt szövegben kifejtette a véleményét a gyereknap ünnepéről, fontosságáról, emellett fotókat is láthatunk az eseményről. „Gyermeknapot tartottak Fancsalban. A Gyereknap fontos ünnep egy település számára, mert lehetőséget biztosít arra, hogy a közösség kifejezze elkötelezettségét a fiatalabb generációk felé. Ezen a napon a városok és falvak különleges programokat szerveznek, amelyek nemcsak szórakoztatóak, hanem oktatási értékkel is bírnak, így hozzájárulva a gyerekek személyiségének és képességeinek fejlődéséhez” - írta a politikus.